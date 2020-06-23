Многодетные семьи Архангельской области освобождены от транспортного налога за 2019 год

ТАСС, 23 июня. Многодетные семьи в Архангельской области согласно принятому на заседании во вторник депутатами Архангельского областного собрания закону освобождаются от уплаты транспортного налога за 2019 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

"Согласно новому закону от уплаты транспортного налога, исчисленного за 2019 год и подлежащего уплате не позднее 1 декабря 2020 года, освобождается один из родителей (усыновителей) или один из приемных родителей на одно транспортное средство, зарегистрированное за данным лицом, и в отношении которого исчислена сумма налога в наибольшем размере", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что многие семьи с детьми столкнулись с серьезными финансовыми трудностями из-за пандемии, некоторые из родителей потеряли работу, поэтому врио главы Поморья Александр Цыбульский поручил разработать соответствующий документ, который поможет поддержать семьи.

"Налоговая льгота предоставляется только за 2019 год, и ее нельзя будет получить при переоформлении транспортного средства семьи на другое лицо, поэтому злоупотреблений здесь не будет", - приводятся в сообщении слова министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Елены Молчановой.

По информации правительства, льгота будет распространяться на многодетные семьи, зарегистрированные в соответствии с областным законом "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области". По состоянию на 1 апреля 2020 года на учете в центре социальной защиты населения состоит более 10,5 тыс. многодетных семей.