Мусульманам в Татарстане вернут деньги за путевки в хадж к святым местам

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Паломникам из Татарстана, оплатившим путевки в хадж по договору с официальным хадж-оператором в республике "ДУМ РТ Хадж", смогут вернуть оплату, либо перенесут поездку на следующий сезон. Об этом во вторник сообщается на сайте Духовного управления мусульман Татарстана.

Саудовская Аравия отменила в текущем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для зарубежных паломников. Причиной стала пандемия новой коронавирусной инфекции. В 2020 году хадж по лунному календарю выпадает на конец июля.

"Татарстанские хаджии, оплатившие путевки в хадж в рамках договора с официальным хадж-оператором в Татарстане "ДУМ РТ Хадж", смогут вернуть оплату в полном объеме или перенести ее на сезон хаджа-2021. Специалисты "ДУМ РТ Хадж" находятся на постоянной связи с клиентами", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,1 млн человек, более 470 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 599 705 случаев заражения, выздоровели 356 429 человек, умерли 8 359. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.