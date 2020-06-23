Эксперты сообщили о возможной утечке данных 5 млн пользователей c портала по поиску работы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Компания DeviceLock, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о возможной утечке данных порядка 5 млн российских пользователей одного из интернет-сервисов по трудоустройству. Об этом ТАСС сообщил основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

По словам Оганесяна, база была опубликована в понедельник, 22 июня, на одном из андеграунд-форумов. "Суммарно во всех файлах содержится около 5 млн строк, однако после очистки их от дублей, остается около 4,8 млн строк. Актуальность данных, по словам выложившего файл, - 2016 год. Файлы содержат ФИО, пол, дату рождения, телефон, адрес электронной почты, город, желаемый уровень зарплаты, а также название оператора мобильной связи, регион и часовой пояс, что говорит об оптимизации базы под "обзвон", - рассказал он.

Оганесян допустил, что это выгрузка из базы портала SuperJob, появившейся на специализированных форумах еще в начале 2017 года и имеющей схожий объем и формат. Однако, добавил эксперт, база довольно старая и не содержит платежных данных, так что может использоваться максимум для телефонного спама или мошеннического подбора персонала, например предложений платной публикации или рассылки резюме.

ТАСС направил запрос в SuperJob.