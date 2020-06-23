Дума приняла в I чтении законопроект об усилении воспитательной составляющей образования

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования.

Проект внес в нижнюю палату парламента президент России Владимир Путин в мае. Согласно документу, в законе "Об образовании в РФ" предлагается установить механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Так, "воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями".

Законопроектом уточняется, что в рабочую программу воспитания должен войти комплекс основных характеристик воспитательной работы, включающий цель, задачи, основные направления и темы, возможные формы, средства и методы воспитания. В календарном плане воспитательной работы образовательные организации должны будут указать конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности в учебном году или ином периоде обучения. Советы обучающихся и советы родителей несовершеннолетних обучающихся получат право участвовать в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

Документ также уточняет само понятие "воспитание". Под ним предлагается понимать деятельность, которая направлена "на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде".

Реализация новых норм конституции

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на реализацию новых норм конституции. "Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество. В поправках к конституции, которые будут вынесены на общероссийское голосование 1 июля, закрепляется принцип единой системы воспитания и образования в России, а также возлагается на государство обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Принятый сегодня в первом чтении законопроект направлен на реализацию этих новых норм конституции", - приводит слова Володина пресс-служба.

Он подчеркнул, что вопрос реализации закона на практике необходимо обсудить с профессиональным сообществом, чтобы избежать формального подхода и "органично включить воспитание в единый образовательный процесс, не добавляя излишней бюрократической нагрузки на школы и вузы". Согласно проекту, новые нормы должны вступить в силу уже с 1 сентября 2020 года, но у образовательных организаций будет время до 1 сентября 2021 года, чтобы привести свои программы в соответствие с законом.