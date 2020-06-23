Путин 24 июня примет парад Победы, даст прием для иностранных гостей и вручит госпремии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 24 июня, примет на Красной площади военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, даст прием в Кремле для иностранных лидеров и наградит лауреатов государственных премий. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"24 июня в Москве на Красной площади президент России - Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин примет военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также совместно с главами иностранных государств, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.

После парада Победы и возложения цветов для глав иностранных государств состоится торжественный прием от имени президента России в Большом Кремлевском дворце.

"В этот же день Владимир Путин вручит государственные премии РФ за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты", - сообщили в пресс-службе.

Прием и церемония награждения станут первыми подобными мероприятиями в Кремле с начала эпидемии коронавируса.