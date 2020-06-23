Москалькова сообщила о дискриминации русскоязычных в Прибалтике во время пандемии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. В условиях пандемии в Прибалтике произошла дискриминация русскоязычного населения, поскольку дистанционное обучение велось только на местном языке. Об этом сообщила во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече в режиме видеоконференции с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

"Во время пандемии мы столкнулись еще с одним просто беспрецедентным случаем дискриминации людей, которые относятся к числу меньшинств, когда дистанционное обучение в Прибалтике шло только на основном языке государства, в Латвии - только на латышском, и 35 % населения не могли по дистанционной связи получить информацию о пандемии. Ко мне приходило много обращений", - сказала Москалькова.

Она также добавила, что школьники не могли получать знания на занятиях, потому что они проводились на языке, который они "не изучали или изучали только в бытовом плане".