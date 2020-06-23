Справороссы предлагают отменить ЕГЭ для школьников, не планирующих поступать в вуз

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о замене ЕГЭ на государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для школьников, которые не планируют поступать в вузы. Текст документа во вторник размещен в электронный базе данных нижней палаты.

"Сдачу ЕГЭ предлагаем оставить только для поступления в вузы, проводить его нужно отдельно от выпускных экзаменов. ЕГЭ не должен иметь отношения к школе, он не должен становиться единственным способом поступления вуз. Институты и университеты должны иметь право самостоятельно определять, как им набирать новых студентов", - приводит слова Миронова его пресс-служба.

Политик считает, что подготовка учеников в выпускных классах сводится к "натаскиванию на экзамены по двум-трем профильным предметам". "Мы же предлагаем вернуть в школу в качестве итогового испытания ГВЭ в традиционной, проверенной временем форме: сочинение по русскому языку и литературе и письменная работа по математике. Причем требования для получения высокой оценки должны быть выше по сравнению с ЕГЭ. Это станет серьезным мотивом для усердной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен он.

Парламентарий убежден, что нововведение позволит сделать систему поступления в вузы более гибкой. "Вводить изменения нужно не сразу, а в течение ближайших двух лет. После этого ГВЭ должен стать обязательным для всех, а ЕГЭ - остаться только для будущих студентов", - заключил Миронов.

Предложения по реформированию ЕГЭ неоднократно высказывались в Госдуме. Соответствующие законопроекты вносились представителями всех оппозиционных думских фракций. За отмену ЕГЭ выступал и глава справороссов Сергей Миронов.