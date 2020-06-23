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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Майкл Калви перенес операцию из-за онкологического заболевания

У бизнесмена обнаружили злокачественную опухоль в бедре
Майкл Калви Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Майкл Калви
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом по делу о растрате, страдает онкологическим заболеванием и был прооперирован. Это следует из апелляционной жалобы защиты, приобщенной к материалам дела, и заявления адвоката Калви Тимофея Гриднева.

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"Мой подзащитный страдает онкологическим заболеванием", - сказал адвокат во вторник на заседании Первого апелляционного суда в обоснование смягчения его подзащитному меры пресечения.

Первый апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты и отклонил ее, признав законным продление до 13 августа домашнего ареста Калви.

Как следует из жалобы, у Калви была обнаружена злокачественная опухоль в бедре, и он был прооперирован. Защитники Калви отказались от дополнительных комментариев в связи с состоянием здоровья их подзащитного.

Следствие по делу Калви завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела.

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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring VostokКалви, Майкл
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