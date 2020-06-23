Дополнительный обзвон участников электронного голосования по конституции пройдет в Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Дополнительный выборочный обзвон участников дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ пройдет в Москве, планируется обзвонить 5 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием Владимир Чернецкий.

"Мы планируем провести дополнительный обзвон зарегистрировавшихся участников электронного голосования <...> Завтра мы сообщим о результатах проведения обзвона. Планируем выборочно обзвонить 5 тыс. человек", - сказал Чернецкий.

Это будет сделано с помощью кол-центра общественного штаба. Чернецкий пригласил участников движения "Голос" также принять участие в обзвоне.

Как отметил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ Александр Асафов, в Москве существует высокий стандарт голосования, который обеспечивается, в том числе, хорошей технической оснащенностью, тотальным видеонаблюдением, большим количеством наблюдателей на участках.

"Планка голосования является очень высокой, и мы должны быть полностью уверены в том, что электронное голосование проходит в атмосфере полной прозрачности для всех участников процесса", - пояснил представитель общественного штаба.

По его словам, во время электронного голосования также предусмотрено несколько барьеров безопасности. Дополнительной защитой стала блокировка изменения телефона участникам ДЭГ после регистрации на голосование и до его окончания. Также избиратели, чьи персональные кабинеты на порталах госуслуг и Мос.ру созданы после 5 июня, не могут принять участие в электронном голосовании.