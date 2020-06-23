Суд в Петербурге обязал вуз воссоздать разрушенную деревянную дачу, признанную памятником

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Фрунзенский суд в Санкт-Петербурге поддержал требование городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) к Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов восстановить деревянную дачу 1930-х годов в Озерках, которая была разрушена собственником после признания ее объектом культурного наследия. Об этом сообщила во вторник пресс-служба КГИОП.

"Фрунзенским судом Санкт-Петербурга удовлетворены исковые требования КГИОП об обязании Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в течение 24 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда произвести реставрацию объекта культурного наследия регионального значения "Дача при саде "Озерки" по адресу: ул. Береговая, д. 4, литера А путем восстановления демонтированных частей здания в соответствии с согласованной проектной документацией и письменным разрешением КГИОП, а также взысканию судебной неустойки в случае неисполнения решения суда в установленный срок в размере 50 000 рублей каждый месяц вплоть до выполнения работ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дача в Озерках, находившаяся в собственности Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, в июне 2016 года была признана региональным памятником на основании выводов государственной историко-культурной экспертизы, а в августе того же года КГИОП зафиксировал демонтаж деревянной части здания и заявил о повреждении объекта культурного наследия, в результате было возбуждено уголовное дело. Собственник пытался через Санкт-Петербургский городской суд оспорить распоряжение КГИОП о признании о включении этого объекта в единый государственный реестр памятников, но ему отказали в удовлетворении иска. Заявка на исключение объекта культурного наследия из единого государственного реестра в 2019 году также не была поддержана.

Деревянная дача при саде "Озерки" была расположена на перемычке между Верхним и Средним Суздальскими озерами в Выборгском районе города. Двухэтажный деревянный дом построен в период между 1932 и 1946 годами. Здание пришло в негодность, в том числе из-за многократных пожаров, но сохраняло признаки объекта культурного наследия, что послужило основанием для его включения в реестр памятников. Собственник счел его непригодным для дальнейшего использования и демонтировал, а на его месте планировал построить студенческую базу отдыха.