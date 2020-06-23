Москалькова попросила комиссара СЕ обсудить возможность возвращения на родину Винника

"Меня по-прежнему беспокоит судьба Винника, переданного во Францию, и у меня на приеме была его мама, абсолютно убитая горем, потому что Виннику дают какие-то препараты, таблетки, которые его делают безвольным, вялым… Я уже обращалась к вам и прошу вас, пожалуйста, может быть, у вас будет возможность с омбудсменом Франции переговорить, с властями Франции, поддержать, во-первых, его состояние здоровья и посмотреть возможность возвращения на родину", - сказала Москалькова во вторник на встрече в режиме видеоконференции с Миятович.

Она добавила, что супруга Винника больна раком, "уже не встает", у него двое маленьких детей и "больная пожилая мать". "Неужели его нельзя отдать в Россию, чтобы его здесь можно было содержать под стражей? У нас тоже уголовное дело в отношении него, но и криптовалюта - это все-таки не убийство, не терроризм, не экстремизм. Хотелось бы хоть какого-то милосердия к этому человеку", - сказала уполномоченный.

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 млрд до 9 млрд долларов через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение в Госсовете, но суд его подтвердил. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

23 января Винник был экстрадирован во Францию, где его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. 28 января суд в Париже принял решение оставить Винника под стражей. 17 февраля парижский суд, рассматривая апелляцию защиты, вновь постановил оставить россиянина под стражей. 12 мая суд Парижа отказался освободить Винника из-под стражи по медицинским показаниям. Защита просила освободить его во Франции под судебный контроль или перевести его под домашний арест в связи пандемией коронавируса и небезопасностью нахождения в тюрьме.