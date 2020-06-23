Госдума приняла в I чтении законопроект об электронной однократной визе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.

Согласно пояснительным материалам, законопроект "направлен на введение с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы (далее электронная виза) для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях". Согласно законопроекту, электронная виза будет самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ лица.

Электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток. Она будет выдаваться гражданам иностранных государств, перечень которых будет установлен правительством.

Как указано в финансово-экономическом обосновании, реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований.