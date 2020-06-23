"Одноклассники" покажут трансляцию парадов Победы из 17 городов России

"Одноклассники" проведут 24 июня трансляцию из 17 городов России, в которых будет проходить парад Победы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Пользователи смогут увидеть парады из Белогорска, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Калининграда, Мурманска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Самары, Севастополя, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Уссурийска, Южно-Сахалинска.

Трансляция запланирована на 10:00 по местному времени для каждого города. Прямые эфиры пройдут на странице "Парад Победы"​​​​​. Вещание организует телеканал "Россия 1", в группе которого также можно будет посмотреть видео Парада.

Также рано утром 24 июня блогеры "Одноклассников" проведут эксклюзивный онлайн-стрим на Тверской улице в Москве, пока вся техника стоит на обозрении. Начиная с 22:00 по местному времени, пользователи смогут также увидеть онлайн-трансляцию салюта в городах.