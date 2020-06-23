Москалькова держит на контроле дело руководителя карельского "Мемориала" Дмитриева

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что держит на контроле уголовное дело против главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, сексуальном насилии над ней и незаконном хранении частей оружия.

Во вторник на встрече в режиме видеоконференции с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович Москалькова отметила, что до вступления в силу приговора по делу Дмитриева не может ознакомиться с материалами его дела, и обещала отправить на заседание суда сотрудника своего аппарата, чтобы он "собственными глазами увидел, какие будут представлены доказательства".

"Это дело у меня на контроле, я после участия нашего сотрудника в суде смогу создать свое мнение, насколько правильно это обвинение. Правозащитная деятельность, конечно, неприятна для властей и иногда вызывает протест. Но и со стороны правозащитников должны соблюдаться законы", - сказала Москалькова.

Она обещала уведомить Миятович о том, как будет развиваться ситуация с делом Дмитриева и представить свои оценки.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия.

Позднее Верховный суд Карелии отменил приговор, направив дело на пересмотр. В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовали. 9 октября два уголовных дела Дмитриева объединили в одно, сейчас его рассматривает Петрозаводский городской суд.