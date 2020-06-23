В Мурманск прибыла делегация ВС Норвегии для участия в параде Победы в качестве гостей

МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Делегация Вооруженных сил Норвегии прибыла в Мурманскую область по приглашению командования Северного флота с ответным визитом для участия в параде Победы в качестве гостей. По пути в Мурманск норвежские военные возложили цветы к мемориалам защитникам Заполярья, сообщила пресс-служба флота.

"Делегация ВС Норвегии примет участие в параде, посвященном 75-летию Великой Победы в городе-герое Мурманске. Это ответный визит норвежской стороны. <…> После встречи на пограничном пункте Борисоглебский норвежская военная делегация и командование Северного флота почтили память павших защитников Заполярья на мемориале в Долине Славы, а также возложили венки и цветы в поселке Междуречье к памятникам советским и норвежским партизанам, вместе сражавшимся против фашистов", - сказано в сообщении.

Возглавляет норвежскую военную делегацию командующий главным оперативным командованием вооруженных сил королевства генерал-лейтенант Руне Якобсен. 24 июня за прохождением пеших и механизированных парадных колонн в центре Мурманска гости из Норвегии будут наблюдать с трибуны. Для норвежских военных предусмотрена также культурная программа - экскурсии в музеи Северного флота и по городу-герою Мурманску.

В Междуречье у памятника советским и норвежским партизанам состоялся короткий митинг, в ходе которого стороны обменялись мнениями и отметили важность сохранения памяти о людях и событиях общей истории. "Война в Кольском Заполярье стала суровым испытанием не только для советских людей, но и для северных норвежцев, которые после оккупации своей страны фашистами ушли в сопротивление и нашли верных друзей и надежных союзников в лице мурманчан, бойцов Северного флота", - сказал Моисеев, приветствуя собравшихся.

В ответ генерал-лейтенант Якобсен отметил, что даже спустя несколько десятков лет норвежский народ испытывает уважение и благодарность к народу соседней страны за помощь в освобождении от фашизма. "Норвежский народ, и особенно народ в Северной Норвегии, в Восточной части Финнмарка очень благодарен до сих пор за это освобождение, и для меня большая честь чтить память тех красноармейцев, тех советских солдат и норвежских партизан, кто принимал участие в тех сражениях", - сказал Якобсен.

В пресс-службе уточнили, что в конце октября прошлого года на торжествах по случаю 75-летия освобождения Северной Норвегии от немецко-фашистской оккупации в Киркенесе присутствовала делегация Северного флота во главе с вице-адмиралом Александром Моисеевым. Ансамбль песни и пляски флота дал совместный концерт с норвежским армейским оркестром города Харстад. По информации флота, ответный визит норвежских военных изначально планировался ко Дню Победы 9 мая, но был перенесен в связи со сложной эпидемической обстановкой в обеих странах.