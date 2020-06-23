Дума вводит отсрочку от призыва по мобилизации для многодетных отцов с беременными женами

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, предоставляющий право на отсрочку от призыва по мобилизации для военных запаса с тремя детьми и супругой на поздних сроках беременности. Пока им могут воспользоваться только многодетные отцы четырех и более детей.

Законопроект дает право на отсрочку гражданам, "имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет". В действующей редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", к которому предложены поправки, говорится только об отцах, имеющих на иждивении четырех и более детей.

Также документ распространяет право на отсрочку от призыва по мобилизации на женщин-военных запаса, находящихся на поздних сроках беременности (сейчас есть у женщин с детьми до 16 лет). Кроме того, инициатива наделяет правом на досрочное увольнение с военной службы женщин-военных с детьми в возрасте до 16 лет или находящихся на 22 и более неделе беременности.

Наконец, корректируются правила предоставления отсрочки от армии для граждан с ребенком и беременной женой. Устанавливается, что срок беременности супруги, позволяющий супругу получить отсрочку, должен составлять не менее 22 недель (сейчас - 26 недель).