Королевская почта Великобритании выпустит 13 марок, посвященных рок-группе Queen

ТАСС, 23 июня. Королевская почта Великобритании (Royal Mail) решила отметить творчество одного из самых успешных коллективов в истории рок-музыки - британской группы Queen - серией из 13 марок. На почтовых миниатюрах, которые поступят в продажу 9 июля, - изображения каждого из участников коллектива, их студийного снимка, обложек альбомов Queen II, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera, News of the World, The Game, Greatest Hits, The Works и Innuendo, сообщает во вторник газета The Guardian .

По словам гитариста Queen Брайана Мэя, "удивительная дань уважения от Royal Mail" является невероятным подарком для коллектива. Барабанщик Роджер Тейлор в свою очередь считает, что группа стала своего рода частью культурного интерьера британской нации, пишет The Guardian.

В начале года британский Королевский монетный двор выпустил памятную монету в честь Queen. Она стала первой в серии "Легенды музыки" и доступна в восьми различных исполнениях. Цена варьируется от £13 ($17) за простую монету до £2 020 ($2 623) за золотую. На ней изображены инструменты всех участников группы - электрогитара Мэя, бас-гитара Джона Дикона, барабан Тейлора и рояль Фредди Меркьюри (1946-1991).

Queen была основана в 1971 году. Феноменальный голос ее солиста Меркьюри и культовые соло Мэя стали визитной карточкой коллектива и покорили миллионы ценителей музыки по всему миру. Среди наиболее популярных песен группы - Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, The Show Must Go On, I Want to Break Free, A Kind of Magic. В 2001 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2002 году на Аллее славы в Голливуде была установлена звезда в честь группы за достижения в области музыки.