Сообщение об исчезающих чернилах в ручках на избирательных участках признали фейком

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Число фейков о предстоящем голосовании по внесению изменений в Конституцию России за 17 дней выросло в 10 раз. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Лиги безопасного интернета.

"На сегодняшний день обнаружен 2 201 фейк", - проинформировали в Лиге.

Эксперты отмечают, что большинство фейков распространяется в Instagram, "ВКонтакте", Tik Tok, Twitter, Telegram. При этом, высокими темпами растет распространение фейков на платформе Tik Tok.

Примером таких фейков стало массовое распространение недостоверного сообщения о якобы исчезающих чернилах в ручках на избирательных участках. Авторы фейка советуют гражданам брать свои ручки из дома для того, чтобы проголосовать. В противном случае, по мнению авторов этого вброса, чернила исчезнут и голос позже поставит другой человек.