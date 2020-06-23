Пятеро новорожденных детей обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли пятерых новорожденных детей в квартире в Останкинском районе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В квартире в Останкинском районе полицейские обнаружили пятерых новорожденных детей. Самому старшему из них не более месяца, самому младшему всего несколько дней", - сказал собеседник агентства. По его словам, соседи услышали детский плач и вызвали полицию.

"Приехавшие полицейские и врачи скорой помощи обнаружили пятерых младенцев европейской внешности и няню - приезжую из стран Азии. Она не смогла дать пояснения о том, чьи это дети", - сказал собеседник агентства. Новорожденные доставлены в лечебное учреждение. "Полиция начала проверку по факту случившегося", - отметил он.