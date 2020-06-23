В Оренбургской области 6 июля откроются детские лагеря

ОРЕНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Детские лагеря начнут работать в Оренбургской области с 6 июля по указу губернатора региона. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Указом губернатора в детских лагерях области с 6 июля начинается организация смен отдыха и досуга", - говорится в сообщении.

Смена в местах отдыха и досуга для детей продлится 14 дней. Степень наполняемости лагерей будет зависеть от учета социальной дистанции, а сотрудники будут работать вахтовым методом. Всего в регионе запланирована работа 28 загородных организаций отдыха и оздоровления детей.

"Западную зону области будет обслуживать в случае заболевания ребенка ковид-центр в Бузулуке, восточную - в Новотроицке, центральную зону - детский ковид-центр в Оренбурге", - сообщили в пресс-службе Минздрава региона ТАСС, отвечая на вопрос о плане госпитализации детей из лагерей в случае выявления коронавирусной инфекции.

Оренбургская область находится на первом этапе снятия ограничений, в регионе, по данным сайта стопкоронавирус.рф, официально зарегистрированы 3 310 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 65 - за прошедшие сутки. С 20 июня в регионе отменили режим обязательной самоизоляции для жителей региона, но сохраняется запрет на проведение семейных мероприятий, где присутствуют более десяти человек. Маски и перчатки необходимо использовать при посещении общественных мест. Новая редакция указа губернатора о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции также позволяет открыться летним кафе, верандам и террасам ресторанов при условии использования одноразовой посуды.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,1 млн человек, более 470 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 599 705 случаев заражения, выздоровели 356 429 человек, умерли 8 359. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.