Кировские власти планируют разрешить работу бассейнов и фитнес-центров с 26 июня

КИРОВ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют разрешить работу общепита в обычном режиме с 25 июня, а также снять запрет на работу бассейнов и фитнес-центров с 26 июня, сообщил ТАСС президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко после встречи представителей бизнес-сообщества с губернатором региона Игорем Васильевым.

"Губернатор сегодня на встрече с предпринимательским сообществом сказал, что готовится постановление, по которому с 25 июня открывается общепит, [при условии запрета на проведение] банкетов, но со стационарными посадочными местами, а не только "летниками". С 26 июня [открываются ] бассейны и фитнес-центры с незначительными ограничениями", - сказал Усенко.

Кировская область вышла на второй этап снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, многофункциональные центры, рынки и непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м с отдельным входом, а также небольшие магазины в торговых центрах. С 21 мая в регионе возобновили работу парикмахерские и фитнес-центры при условии проведения только индивидуальных занятий с тренером, с 16 июня открылись музеи и библиотеки, а также летние кафе, а с 3 июля возобновят работу детские загородные лагеря. Жителям области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим и режим самоизоляции.

За сутки в Кировской области выявлено 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами заболевания, общее число достигло 2 998. 441 пациент проходит лечение амбулаторно, в инфекционных госпиталях находятся 560 человек, состояние 27 человек оценивается как тяжелое, из них 19 - в отделении реанимации и интенсивной терапии. За весь период выздоровели 2 397 человек, умели 33 пациента.