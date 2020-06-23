В Калининграде с 29 июня заработают группы дополнительного образования для детей

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Спортивные секции и группы дополнительного образования для детей в Калининградской области начнут работу в ограниченном режиме с 29 июня. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства.

"С 29 июня возобновляется деятельность по проведению групповых спортивных занятий в физкультурно-спортивных организациях для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях, за исключением групповых спортивных тренировок (занятий) в плавательных бассейнах, с численностью групп в закрытых помещениях - не более 10 человек, на открытых площадках - не более 15 человек. С этого же времени при наличии возможности разрешается проведение занятий дополнительного образования детей и взрослых в группах не более 12 человек с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба на 23 июня, в области зафиксировано 2 348 случаев заражения коронавирусом, в том числе 27 - за прошедшие сутки. Вылечились 1 300 пациентов, 38 человек умерли, остаются под медицинским наблюдением 5 043 человека, в том числе 89 - в условиях обсерватора.