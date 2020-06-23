Общественный штаб предостерег голосующих по конституции в онлайне от мошенников

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Всем участникам дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ необходимо остерегаться мошеннических сайтов, которые могут имитировать официальный портал для голосования 2020og.ru . Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ Александр Асафов.

"Всем голосующим онлайн нужно быть внимательными и проверять, на какой сайт заходить для голосования. Единственным официальным сайтом является 2020og.ru. Также хочу еще раз напомнить, что все процедуры электронного голосования полностью бесплатны. Если на каком-то сайте предлагается оплатить какую-то услугу, то это чистой воды мошенничество", - сказал он.

Асафов отметил, что пока фактов "клонирования" официального сайта не зафиксировано, однако голосующие все равно должны быть предельно внимательны. Любое голосование - это громкий информационный повод, вокруг которого всегда образуется много фейков. Этим пользуются и мошенники, создающие сайты-клоны, которые дублируют популярные порталы оказания услуг. такие как портал госуслуг и mos.ru.

В качестве примера Асафов рассказал, что в мае, после того как президент России Владимир Путин объявил о выплатах на детей, мошенники стали создавать копии сайта госуслуг с разными вариациями слов в доменах - переставлены или добавлены буквы, изменено написание. Зачастую люди этого не замечают и становятся жертвами мошенников.

"Недавно ресурсы-клоны появились и у запущенной правительством Москвы программы субсидирования потребительского спроса "Миллион призов". На различных порталах с названием, похожим на название программы, предлагается зарегистрироваться через сторонние ресурсы и ввести свои персональные данные. Очевидно, что в дальнейшем мошенники будут использовать данные в своих схемах", - пояснил собеседник агентства.

Асафов добавил, что во время голосования по поправкам не исключены и попытки DDoS-атак на официальный сайт 2020og.ru. "Мы не можем исключать внешних попыток влияния на сайт, однако во время тестирования системы все эти ситуации были отработаны, сайт надежно защищен, и проведению голосования ничего не угрожает", - сказал представитель штаба.