Опрос: более половины россиян готовы к изоляции, если начнется вторая волна пандемии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Больше половины (54,4%) россиян готовы соблюдать режим самоизоляции так же строго, как и в первый раз, или даже усилить строгость мер изоляции, если начнется вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом сообщается в результатах интернет-опроса на сайте НИУ ВШЭ во вторник.

"54,4% опрошенных в случае наступления второй волны коронавируса будут соблюдать режим самоизоляции так же строго, как делали это в первый раз, еще 4,5% будут делать это даже строже. <…> 26,7% опрошенных в случае возникновения второй волны либо совсем не будут соблюдать меры самоизоляции по собственному решению (14,2%), либо будут соблюдать меры не столь строго, как в первый раз. При этом 8,4% опрошенных будут соблюдать только те меры, за которые будут взиматься штрафы за нарушения", - говорится в результатах исследования.

При этом, согласно опросу, 5,8% респондентов готовы сделать прививку сразу после появления вакцины от коронавируса, 7,2% респондентов подождут несколько месяцев, а еще 10,6% - до следующего года. При этом 37,7% не планируют делать прививку от коронавируса никогда, 22,5% опрошенных затруднились ответить на вопрос о том, будут ли они вакцинироваться от этой болезни.

Сомнения в опасности

Как показало исследование, группа сопричастных, то есть людей, у кого в окружении есть заразившиеся, и кто максимально соблюдает меры профилактики и поддерживает строгие меры самоизоляции, за месяц удвоилась и достигла 28,2%. Авторы исследования связывают это с особенностями распространения информации от самих переболевших - о том, что кто-то переболел широкому кругу друзей и знакомых становится известно только после выздоровления.

"Лишь 20% в этой группе не будут делать прививку от коронавируса никогда. В случае возникновения второй волны эпидемии 70% будут соблюдать меры изоляции так же строго, как в первый раз, а еще 7% будут соблюдать меры самоизоляции еще строже, чем в первый раз", - говорится в исследовании ВШЭ.

При этом среди тех, кто считает эпидемию выдумкой заинтересованных лиц или отрицает опасность эпидемии, прививку никогда не будут делать 73%.

В целом противниками прививок оказались 15,1% респондентов, еще 9,1% считают прививки скорее вредными, чем полезными. 80,8% противников прививок заявили, что никогда не будут делать прививку в случае появления вакцины от коронавируса.

"Разочарование в коронавирусе по большей части было вызвано тем, что в окружении многих россиян не появилось ни случаев заражения, ни случаев смертей от коронавируса, при этом страна взяла курс на снятие ограничений. Большинство в этой группе в случае возникновения второй волны коронавируса не будет соблюдать меры самоизоляции так же строго, как делали это в первый раз. Распространение сомнительной информации о коронавирусе оказало влияние лишь на небольшую группу (18,7% от всех отрицающих коронавирус), они получали ее на различных сайтах в интернете, а также в социальных сетях", - написано в исследовании.

Те, кто считают коронавирус безопасным или выдуманным, в большей части пришли к такому мнению из-за отсутствия в окружении заболевших (65,6% не верящих в опасность) или умерших (37,6%) от коронавируса. Не верящие в коронавирус считают его неопасным, не соблюдают меры профилактики, считают, что ограничительные меры самоизоляции нужно было снимать еще раньше, а также не планируют делать прививку от коронавируса. Лишь 22,6% тех, кто не верит в вирус и его опасность, в случае возникновения второй волны будут соблюдать самоизоляцию так же строго, как в первый раз. При этом, согласно опросу, лишь у 55% россиян в окружении нет заболевших.

Работа и изоляция

Почти каждый десятый опрошенный заявил о том, что не сможет соблюдать режим самоизоляции по разным причинам, зачастую - из-за необходимости ходить на работу. "51,3% работающих респондентов продолжали ходить на работу во время самоизоляции. 17,6% работающих респондентов еще не вернулись на работу", - сообщается в результатах исследования.