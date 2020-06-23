В Ленобласти летняя оздоровительная кампания для детей начнется 2 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Всеобщая летняя оздоровительная кампания для детей в Ленинградской области начнется со 2 июля, когда откроются стационарные и палаточные лагеря. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительстве региона.

"Летняя оздоровительная кампания для детей начнется в Ленинградской области со 2 июля. Откроются стационарные лагеря, круглосуточные при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады. Работу палаточных лагерей разрешат при стационарных лагерях. При этом пребывание детей из разных субъектов в одном лагере не допускается", - говорится в сообщении.

Всего на территории Ленинградской области располагается 610 организаций отдыха и оздоровления детей. Первыми, с 15 июня, начали работать лагеря только для детей-сирот и для детей медиков. В правительстве региона ранее сообщали, что всем ребятам на въезде измеряли температуру и проводили санитарную обработку всех вещей - сумок и чемоданов.

На летнюю оздоровительную кампанию в этом году из областного и муниципальных бюджетов направили около 886 млн рублей, что превышает на 121 млн рублей прошлогоднюю сумму.

Ленинградская область сейчас находится на первом этапе по снятию ограничений, введенных из-за пандемии. Всего в регионе, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 4 067 человек, выздоровели 3 932 - это 96% от общего числа заразившихся, умерли 27.