Калмыкия отметит 75-летие Победы первым в истории региона прохождением военной техники

ЭЛИСТА, 23 июня. /ТАСС/. Торжественное прохождение военной и специальной техники впервые состоится в Элисте (Калмыкия) 24 июня, оно приурочено к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил ТАСС во вторник глава горадминистрации Дмитрий Трапезников.

"На центральной улице Ленина будет установлена трибуна, правительство республики во главе с главой республики Бату Хасиковым будут принимать парад подразделений, которые базируются у нас в регионе, будет прохождение военной техники. Изначально мы планировали, что в параде будут принимать участие пешие расчеты, но из-за ограничений [в связи с пандемией коронавирусной инфекции] решили оставить только технику, чтобы соблюсти все меры предосторожности. Такое событие произойдет впервые в Калмыкии", - сказал Трапезников.

По его словам, в торжественном прохождении колонны примут участие 24 единицы военной и специальной техники управления МВД России по Республики Калмыкия, подразделения Росгвардии, МЧС, республиканского управления ФСИН, а также подразделений ДОССАФ России и региональной общественной организации "Союз ветеранов Группы войск в Германии".

В колонне будут представлены БТР-80, автомобиль ГАЗ-69, специальные бронеавтомобили и другие виды военной и специальной техники. Прохождение техники будут открывать конники в стилизованной форме 110-й Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались 43,2 тыс. уроженцев Калмыкии. Около 300 человек активно участвовали в 21 разведывательно-диверсионном отряде, действовавшем в тылу врага на оккупированной территории Калмыцкой АССР, Сталинградской (ныне Волгоградской) и Ростовской областей, Орджоникидзевского (ныне Ставропольского) края. За боевые заслуги около 4 тыс. воинов из Калмыкии были награждены орденами и медалями. 22 уроженца региона, проявившие исключительное мужество и героизм, были удостоены звания Героя Советского Союза.