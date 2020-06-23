Трутнев поручил задействовать все средства для поиска моряков в Авачинской бухте

ТАСС, 23 июня. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил МЧС России организовать поиски моряков, пропавших в Авачинской бухте на Камчатке, и задействовать для этого все имеющиеся средства. Об этом сообщает во вторник пресс-служба дальневосточного полпредства.

14 июня в 38 км от Авачинской бухты перевернулся маломерный катер компании ООО "Увгил", четыре человека, которые были на борту, пропали без вести. В аппарат полпреда в ДФО поступили обращения от родственников пропавших.

"Для поиска и спасения моряков необходимо задействовать все имеющиеся средства. Недопустимо бросать людей на произвол судьбы", - приводят в пресс-службе слова Трутнева.

Отмечается, что вице-премьер поручил МЧС России организовать поиски моряков. Контроль за ситуацией возложен на аппарат полпредства.

Ранее на месте ЧП уже работали водолазы и спасательные суда. Для обследования акватории с воздуха был задействован беспилотник. Специалисты дальневосточной транспортной прокуратуры начали проверку в связи с произошедшим. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения морского транспорта.

Авачинская бухта - крупная бухта Тихого океана восточного побережья Камчатки.