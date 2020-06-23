Строительные работы в медцентре в Воронеже завершились

ВОРОНЕЖ, 23 июня. /ТАСС/. Рабочие завершили все строительные работы на возведении многопрофильного медицинского центра в Воронеже, который создается по поручению президента РФ Владимира Путина для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Ввод медцентра в эксплуатацию состоится 29 июня, сообщила журналистам пресс-служба правительства Воронежской области во вторник.

"По многим видам работ готовность [медцентра] составляет 100%. Так, полностью завершены строительные работы, монтаж окон и дверей, сети коммунальной инфраструктуры, отделка помещений. В завершающей фазе находится установка и подключение медицинского оборудования, идет оснащение помещений мебелью. К дате ввода в эксплуатацию - 29 июня - новый многопрофильный медицинский центр будет полностью готов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, полностью укомплектован штат сотрудников нового медицинского центра, рассчитанного на 200 коек. "Работы на площадке многопрофильного медцентра по-прежнему идут круглосуточно, в две смены, заняты порядка 1 тыс. человек и более 50 единиц техники", - отмечается в сообщении.

Многопрофильный медцентр возводится в Воронеже с 25 апреля по типовому проекту Минобороны, ранее реализованному в Хабаровске и Подольске. Построить медцентр для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией 15 мая поручил президент РФ Владимир Путин, когда ему о такой необходимости рассказал губернатор Александр Гусев в ходе совещания по открытию медцентров Минобороны в регионах. В строительстве медцентра в Воронеже задействованы более 30 предприятий Воронежской области и силы железнодорожных войск. Всего Минобороны построило 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны. Планируется, что после окончания пандемии коронавируса новый медцентр Воронежа будет использоваться как инфекционная больница.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 197 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число выросло до 6 259. Выздоровели 3 640 человек, 31 умер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,1 млн человек, более 470 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 599 705 случаев заражения, выздоровели 356 429 человек, умерли 8 359. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.