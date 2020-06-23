В Астраханской области возобновят плановую медицинскую помощь с 25 июня

АСТРАХАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Плановую госпитализацию и прием пациентов, приостановленные в конце марта из-за пандемии коронавируса, возобновят в Астраханской области с 25 июня, но с загрузкой медучреждений не более чем на 50%. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областного минздрава.

"С 25 июня начнут работать поликлиники, в том числе стоматологические, женские консультации, дневные стационары, будет оказываться плановая стационарная помощь, а также первичная специализированная помощь в областных диспансерах", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Астраханской области, лечебные учреждения будут работать с учетом загрузки в 50%, что позволит обеспечить плановую медпомощь не менее 6 тыс. человек в день, а также стационарную помощь по 25 профилям.

"Будет увеличено время на прием для проведения обработки помещения после каждого пациента, а также для соблюдения социальной дистанции, чтобы избежать большого скопления пациентов внутри медицинской организации. Обязательно будет проводиться входная термометрия, а допуск пациентов на прием возможен только при наличии медицинской маски и перчаток", - уточнили в пресс-службе, добавив, что прием будет осуществляться по предварительной записи.

В Астраханской области, по данным областного минздрава, зафиксированы 3 275 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 2 152 человека, 28 пациентов умерли.