В Вологодской области с 24 июня заработают летние веранды кафе и возобновится вакцинация

ВОЛОГДА, 23 июня. /ТАСС/. Летние веранды кафе и ресторанов откроются в Вологодской области с 24 июня. Также разрешены тренировки спортивных команд на открытом воздухе, прогулки для лиц старше 60 лет и вакцинация по показаниям, сообщил во вторник губернатор области Олег Кувшинников.

С 18 июня в области открылись магазины по продаже непродовольственных товаров площадью до 800 кв. м с отдельными входами, нестационарные объекты торговли, в том числе ярмарки и рынки. Возобновили работу музеи, библиотеки, читальные залы в архивах, туристические организации. В школах начались очные консультации по подготовке к ЕГЭ.

"По итогам консультаций с Роспотребнадзором мы решили снять ряд ограничений - с 24 июня открыть летние веранды кафе и ресторанов с учетом строгого выполнения рекомендаций Роспотребнадзора, с 30 марта все предприятия общепита работали только на вынос. Возобновляются тренировки спортивных команд, профессиональных спортклубов - индивидуальные и групповые, только на открытом воздухе. Мы поэтапно переходим к восстановлению плановой медицинской помощи, нельзя допустить вспышек инфекции в медучреждениях, поэтому возобновляем вакцинацию по эпидпоказаниям", - сообщил Кувшинников на заседании регионального оперштаба.

Кроме того, пожилым людям теперь разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. В то же время работающие граждане старше 60 лет смогут продлить электронные больничные до окончания режима самоизоляции - в Вологодской области он введен до 30 июня, сообщил глава региона.

Как пояснил губернатор, перейти полноценно к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу не позволяет коэффициент распространения инфекции. Он составляет на сегодня 0,95, а должен быть не более 0,5. При этом продолжают фиксировать случаи заражения среди вахтовиков. "В целом мы можем говорить, что ситуация продолжает стабилизироваться, но переход к третьему этапу снятия ограничений преждевременный", - сказал руководитель региона.

По его данным, на 23 июня в области зафиксировано 1 466 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 21 случай. Уровень заболеваемости ниже среднероссийского в три раза. Большинство переносят инфекцию в легкой форме, девять пациентов - "тяжелые", из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.