Госдума дает сотрудникам ФСИН право объявлять предостережение заключенным

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, наделяющий сотрудников уголовно-исполнительной системы правом объявлять официальное предостережение заключенным.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы в январе председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"В целях предупреждения совершения осужденными правонарушений сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительный системы вправе объявлять официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", - говорится в законопроекте. При неисполнении этих требований осужденного, которому было объявлено предостережение, предлагается привлекать к ответственности в соответствии с законодательством.

Как пояснял Пискарев, инициатива призвана устранить правовую коллизию, когда органы уголовно-исполнительной системы наряду с органами внутренних дел, прокуратуры и Федеральной службы безопасности являются субъектами профилактики правонарушений, но необходимых полномочий на применение данной меры воздействия в отличие от указанных ведомств не имеют.

Получив предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений или продолжения антиобщественного поведения, многие потенциальные правонарушители могут отказаться от своих намерений, отмечал глава комитета.