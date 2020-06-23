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Пандемия коронавируса нового типа

Продление мер поддержки в РФ, открытие фитнеса в Москве. Главное о коронавирусе за 23 июня

© Kevin Frayer/Getty Images
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 599 705 случаев заражения, из них новых — 7425. За сутки умерли 153 человека, за весь период — 8359.
  • Россияне в июле получат еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторую произведут автоматически.
  • Меры по поддержке потерявших работу россиян продолжат действовать в июле и августе.
  • Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах. Полный текст обращения президента к россиянам читайте здесь.
  • Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы.
  • В шести регионах начали работу детские оздоровительные лагеря. Это Сахалинская область, Красноярский край, Ленинградская область, Чукотка, Иркутская область и Бурятия.

Москва

  • Всего зафиксировано 216 095 случаев заражения, из них новых — 1081.
  • В столице открылись фитнес-клубы и кафе. В ресторанах и кафе пока не будут проводить банкеты и корпоративы.

Мир

  • Всего зафиксировано более 9 млн случаев заражения, умерли более 472 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).  
  • Теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом.
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Пандемия коронавируса нового типа
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