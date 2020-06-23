Россия завершит первый этап клинических испытаний вакцины против коронавируса за месяц

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия планирует завершить первый этап клинических испытаний вакцины против нового коронавируса в течение ближайшего месяца. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Венгрии.

"В России сейчас начаты испытания вакцины против коронавируса на добровольцах, и первый этап будет завершен в течение ближайшего месяца", - сказал он.

Министр напомнил, что сейчас в России завершаются доклинические исследования еще нескольких перспективных вакцин. По его словам, Москва готова найти с Будапештом "общие точки" и "рассмотреть вопросы", в том числе относительно поставок вакцины.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о начале клинических испытаний двух форм вакцины против коронавируса, разработанных центром имени Н. Ф. Гамалеи. Первым группам добровольцев вакцина была введена 18 июня. Подведение итогов испытания ожидается к августу. Затем министерство оценит результаты и примет решение о возможности ее применения.