{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Россия завершит первый этап клинических испытаний вакцины против коронавируса за месяц

Министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что сейчас в России завершаются доклинические исследования еще нескольких перспективных вакцин

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия планирует завершить первый этап клинических испытаний вакцины против нового коронавируса в течение ближайшего месяца. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Венгрии.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В России сейчас начаты испытания вакцины против коронавируса на добровольцах, и первый этап будет завершен в течение ближайшего месяца", - сказал он.

Министр напомнил, что сейчас в России завершаются доклинические исследования еще нескольких перспективных вакцин. По его словам, Москва готова найти с Будапештом "общие точки" и "рассмотреть вопросы", в том числе относительно поставок вакцины.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о начале клинических испытаний двух форм вакцины против коронавируса, разработанных центром имени Н. Ф. Гамалеи. Первым группам добровольцев вакцина была введена 18 июня. Подведение итогов испытания ожидается к августу. Затем министерство оценит результаты и примет решение о возможности ее применения.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Госдума закрепляет обязанность полиции информировать о судимости кандидатов в присяжные
Инициатива убирает правовую неопределенность, из-за которой отделы внутренних дел отказывают органам местного самоуправления в предоставлении информации о наличии непогашенной или неснятой судимости у кандидатов в присяжные заседатели
Читать полностью