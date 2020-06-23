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Пандемия коронавируса нового типа

Жители Архангельской области, лечащиеся от коронавируса дома, получат льготные лекарства

Эта мера распространяется также на врачей региона, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Собрание депутатов Архангельской области приняло закон об обеспечении льготными лекарствами жителей региона, которые проходят лечение от коронавируса на дому. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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"Принятый закон дает право на бесплатное получение лекарственных препаратов по рецептам врачей гражданам, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой форме и которые лечатся амбулаторно", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, пациенты будут получать лекарства на дом, поэтому обращаться в аптеки им не потребуется. Мера также распространяется на врачей всех медорганизаций области, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

По данным регионального штаба, в Архангельской области зафиксировано 4 875 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 1 996 пациентов выздоровели и выписаны. Значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом за последние несколько дней зафиксировано в Северодвинске, рост заболеваемости в городе в 2,8 раза выше, чем на остальных территориях региона. Всего в городе заразились 2 166 из них 1 531 сотрудник судостроительных предприятий.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
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