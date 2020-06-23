Работу торговых центров и кафе ограничат в Калининграде на время парада Победы

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Торговые центры и открытые кафе в центре Калининграда 24 июня начнут работу после завершения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который начнется в на площади Победы в областном центре в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Время начала их работы переносится на 12:00 по местному времени, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В день проведения парада в честь 75-летия Великой Победы, 24 июня, разрешенное время обслуживания посетителей для объектов торговли и питания, расположенных на Ленинском проспекте (д. 1 - 30), площади Победы, а также Советском проспекте до пересечения с ул. Нарвской (по правой стороне Советского проспекта - до дома 38-а, по левой стороне проспекта - до дома 190-а, включая ул. Георгия Димитрова, д. 1 - 3), - с 12:00", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, на время парада 24 июня доступ на главную площадь города будет ограничен. На парад приглашены не более 300 человек - в первую очередь ветераны вооруженных сил младше 65 лет. Участников Великой Отечественной войны на площади не будет из-за ситуации с коронавирусом в целях обеспечения их безопасности, они увидят парад в телевизионном эфире.

По данным пресс-службы Балтийского флота, в военном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих в составе пеших расчетов, задействуют 75 единиц техники. В воздушной части парада задействуют порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. Торжества завершатся тридцатью залпами салюта.