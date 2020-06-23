Обращение Путина к россиянам. Полный текст

Уважаемые граждане России,

25 марта я впервые обратился к вам в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Прошло всего три месяца. Обычно такой период – один квартал – пролетает быстро, порой даже незаметно. Но в эти, безусловно, сложные дни, недели, месяцы у всех нас было совсем другое ощущение времени. Слишком многое они в себя вместили.

Резко изменившийся уклад жизни, вынужденные ограничения для работы и общения, тревоги и опасения и даже горечь потерь, разлуки с родными, близкими, мысли о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких людей, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей.

Но несмотря ни на что, это было и время надежды, благодарности знакомым и даже незнакомым людям, которые не подвели в трудную минуту, гордости за тех, кто проявил свои лучшие качества.

Всем приходилось непросто. Но очень важно, что у нас в стране, в обществе не было растерянности, а напротив – как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы, того, что бороться с ней и победить можно только всем вместе, что человеческая жизнь – это главное. Мы действовали, опираясь на эти ценности, именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности.

Дорогие друзья!

Хотел бы еще раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии, через все неудобства, сложности режимов вынужденных ограничений и самоизоляции. Особо отмечу добровольцев, волонтеров – а их за это время стало намного больше, – которые заботились о пожилых и о тех, кому действительно требуется уход и внимание.

Вы помните, что буквально после первых сообщений о новом вирусе он стал распространяться по всему миру, как пожар под порывами ветра. Эпидемия словно резко разделила время на до и после нее.

Мы с самого начала в ежедневном режиме анализировали ситуацию, совместно с экспертами, учеными просчитывали разные варианты развития событий, понимая, что опасность рядом, ведь крупные очаги заражения были зафиксированы по соседству, вблизи границ России.

И потому борьба с эпидемией началась еще на внешнем контуре. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной защиты. И они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар, задержать эпидемию, ее пик на полтора-два месяца. И таким образом, еще тогда, в феврале, начале марта выиграть драгоценное время, а значит, сделать все, чтобы спасти десятки тысяч – именно десятки тысяч жизней.

Мы убедились, что эпидемии можно противостоять, поняли, что главное здесь – работать на опережение, изучать, учитывать опыт других стран, готовиться, использовать полученный резерв времени, чтобы консолидировать, мобилизовать все свои резервы, наращивать возможности здравоохранения и промышленности.

Но было очевидно и другое. Современный мир взаимосвязан, а значит, полностью отгородиться от угрозы объективно невозможно. Рано или поздно болезнь шагнет в наш дом, внутрь наших границ. Это было понятно.

И когда это произошло, мы, опираясь на рекомендации специалистов, сделали то, что раньше не делали никогда. Мы предприняли беспрецедентный шаг – по всей стране объявили период нерабочих дней: сначала на одну неделю – до 5 апреля, а затем в общей сложности более чем на месяц – до 11 мая. И как показало дальнейшее развитие ситуации, сделали это своевременно и обоснованно. Мы вновь вырвали у эпидемии время. И опять добились главного – сохранили человеческие жизни.

При этом не стали действовать по шаблонам. Все мы знаем: Россия – огромная, самая большая в мире по территории страна. В каждом регионе ситуация складывалась по-разному, отличалась и по темпам распространения инфекции, и по масштабу. Поэтому с самого начала мы выбрали гибкую модель. На федеральном уровне принимались и принимаются меры общенационального характера. А субъекты Федерации получили дополнительные полномочия, чтобы при координации правительства определять тактику действий исходя из ситуации на местах. Такой подход оправдал себя. Кстати, был взят на вооружение и в других странах. Хочу поблагодарить глав регионов, городов, руководителей муниципалитетов. Всех, кто по долгу службы был обязан в этот период находиться на работе, на своем посту, хочу поблагодарить за понимание своей ответственности и четкие действия.

Да, в ряде субъектов Федерации, в том числе, в Тыве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть, у нас уже отработан механизм оперативного реагирования. Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак: ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных Сил, МЧС, волонтеров. Так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах.

Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности. Наши рабочие, инженеры, управленцы – сделали все, чтобы за несколько недель перенастроить работу предприятий. В разы нарастить выпуск средств индивидуальной защиты. И что очень важно, Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное производство эффективных лекарств для лечения коронавируса.

В экстремальных условиях надежно отработали системы энергетики, ЖКХ, транспорт, связь, торговля, которая обеспечила граждан товарами первой необходимости. В короткие сроки преподаватели вузов, учителя временно перешли на дистанционный формат работы. Учебный год ни в школах, ни в университетах, ни в колледжах не прервался.

Хочу искренне пожелать успехов выпускникам школ, которые скоро будут сдавать единый государственный экзамен по всей России, в том числе, и на селе. Обращаюсь сейчас к сельской молодежи, сельским школьникам – вам есть на кого равняться. Ваши родители сделали все, чтобы провести посевную кампанию, чтобы Россия была с урожаем. А он обещает в этом году быть хорошим.

Вы, дорогие друзья, каждый на своем месте, на своем участке, в своей сфере действительно, совершили, казалось бы, невозможное. В том числе в рекордные сроки строили новые корпуса, переоснащали больницы. Только военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров для больных коронавирусом. А скоро начнут работать еще пять таких же центров. И если еще в середине марта в целом по стране было около 40 тыс. специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тыс.

Этот резерв мы сохраняем в повышенной готовности. И как уже сказал, будем продолжать это делать. Даже несмотря на то, что ежедневное число новых случаев заражения снижается. А в Москве и Московской области, которые первыми столкнулись с эпидемией, оно сократилось многократно.

Что важно и что подчеркну: такая позитивная динамика отмечается на фоне постоянного увеличения объемов тестирования. Россия сегодня лидирует среди крупных стран мира по количеству тестов на тысячу человек. Общее число проведенных тестов превысило 17 млн.

Говорю об этом не для того, чтобы с кем-то посоревноваться, совсем нет. Речь о другом. За счет столь масштабного тестирования мы можем выявлять болезнь на ранней стадии, даже если она протекает скрытно, бессимптомно, а значит, разрывать цепочку передачи инфекции, пресекать ее дальнейшее распространение. Тем самым сберегать жизни наших людей.

В целом мы заставили эпидемию отступить, добиваемся перелома. Но вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными.

Особенно до тех пор, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики. Сейчас сразу 14 федеральных научных центров России работают над созданием вакцины против коронавируса. Клинические испытания первых образцов уже начались.

Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь принцип может быть только один – известный врачебный принцип "не навреди". Уверенность в эффективности, надежности, безопасности вакцины, причем для граждан всех возрастов и особенностей здоровья должна быть абсолютно стопроцентной.

Добавлю, что сама по себе вакцина, исключительно важна, но она – не панацея. Противостоять угрозе можно только за счет соблюдения всего комплекса санитарных, профилактических мер. И конечно, огромная, определяющая роль принадлежит здесь системе здравоохранения.

Во многих странах именно критическая перегрузка больниц, госпиталей стала основной причиной высокой смертности.

Эпидемия показала, российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации, в короткие сроки наращивать свои возможности.

Уже говорил, что во многом это воплощение опыта и тех принципов организации медицинской помощи, которые закладывались в России целыми поколениями специалистов – и во времена земской медицины, и в советский период. Это также результат той системной работы, которую мы вели в последние годы, по оснащению наших больниц и поликлиник современным оборудованием, средствами диагностики, компьютерными томографами, которые так необходимы сегодня.

И конечно, душа, сила, опора нашего здравоохранения – это люди, преданные своему делу, своему призванию. Хочу еще раз поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестер, всех специалистов, кто принял на себя основной удар эпидемии, борется за каждого человека и сегодня, помогает коллегам в других регионах.

Мы все понимаем, какая колоссальная нагрузка легла на вас, причем с самых первых дней эпидемии, когда вирус был практически не изучен, непредсказуем, когда нужно было учиться лечить заболевших людей, осваивать новые методики, лекарства и ежедневно, ежечасно рисковать самим, спасая жизни других.

Поддержать вас, обеспечить вас всем необходимым – святая обязанность государства. Мы делали и будем делаем для этого все возможное. И не снимаем эти вопросы с контроля. В том числе это касается материальной поддержки.

Для медицинских работников, которые участвовали в борьбе с эпидемией, как вы знаете, были предусмотрены стимулирующие выплаты. Для этого направили дополнительные ресурсы регионам.

Кроме того, мы установили специальные прямые федеральные доплаты для тех врачей, медсестер, сотрудников служб скорой помощи, которые непосредственно оказывали помощь больным с коронавирусной инфекцией.

Коллеги в правительстве, в регионах занимались отладкой этого принципиально нового механизма, устраняли изъяны – они были, конечно, – делали это буквально в ручном режиме. И сейчас эта система выстроена. Так, в текущем месяце, в июне только прямые федеральные доплаты получат почти 350 тыс. медицинских работников. В том числе, более 71 тыс. врачей.

Борьба с эпидемией продолжается, так же как и напряженная работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи. Поэтому, как уже говорил, принято решение продлить все эти выплаты на июль и август.

При этом особо подчеркну, стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных. Такое решение уже принято. А значит, специалисты получат повышенные отпускные, причем независимо от того, в какой период времени они уйдут в отпуск.

Дополнительные выплаты мы предусмотрели и для сотрудников социальных учреждений – детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу. Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают.

Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля. Предлагаю также продлить их еще на два месяца, то есть до 15 сентября и, конечно, как и для медицинских работников учитывать их при расчете отпускных.

Повторю, в целом российская система здравоохранения ответила на вызов эпидемии абсолютно адекватно. Однако она высветила и более остро обозначила наши нерешенные проблемы. Мы помним и о том, что, несмотря на самоотверженный труд врачей, иногда возникали сложности с оказанием плановой медицинской помощи больным с другими заболеваниями.

Мы должны извлечь уроки из этой ситуации. Все те значительные средства, которые за месяцы борьбы с эпидемией вложены в переоснащение больниц, в оборудование, в обучение врачей, уже работают и будут работать на развитие нашего здравоохранения в целом. Но еще многое предстоит сделать для повышения качества и доступности медицинской помощи, переподготовить кадры, отремонтировать, обновить медицинские учреждения, на современной, в том числе цифровой базе.

Мы это обязательно сделаем. И прежде всего – в рамках программ модернизации первичного звена здравоохранения. Учтем полученный трудный опыт и, подчеркну, сохраним весь объем ресурсов, заложенных на реализацию этих программ. А это значительные средства, более 500 млрд рублей.

Отдельно хочу остановиться на теме, которая выходит далеко за пределы сферы здравоохранения и является чувствительной для всего общества. Это лечение, помощь детям с тяжелыми, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Здесь уже действуют соответствующие федеральные и региональные программы. Однако родителям порой не остается другой надежды, как помощь благотворительных фондов. Или другого выхода нет, как самим собирать деньги на лечение через интернет. И, конечно, хочу поблагодарить всех, кто откликается, искренне хочу поблагодарить всех, кто старается помочь.

Но здесь необходимо системное, именно государственное решение. Надо определить надежный, постоянный источник финансирования. Помощь должна дойти до каждого ребенка, до каждой семьи, которая столкнулась с такой бедой.

Что хочу в связи с этим сказать, вернее, что хочу предложить. С 2001 года у нас действует плоская шкала налога на доходы физических лиц. И ее введение в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование. То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13%, на первый взгляд, выглядит даже несправедливым. Однако если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налога увеличилась, причем увеличилась значительно, и государство получило возможность направлять эти дополнительные средства на решение социальных задач, то станет ясно, что справедливость здесь абсолютно ни при чем.

Сейчас с учетом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач.

В этой связи предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год.

Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн в год. Но и это даст бюджету порядка 60 млрд рублей. Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, "окрасить", защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.

Подчеркну: все уже действующие программы лечения редких заболеваний детей должны быть безусловно, сохранены. Средства, о которых я сказал, порядка 60 млрд ежегодно, пойдут именно "плюсом", в дополнение к тем ресурсам, которые уже выделяются на высокотехнологичную помощь и лекарственное обеспечение.

И конечно, здесь нужно исключить любую бюрократию. Выработать эффективный механизм в прямом диалоге с гражданским обществом. Но полагаю, что ключевой принцип очевиден. Решения об использовании этих средств, этих денег должны быть прозрачными и абсолютно открытыми, пользоваться безусловным доверием. Моральное право принимать эти решения имеют только врачи, общественные деятели, люди, которые всю жизнь посвятили помощи больным детям, работе в некоммерческих, благотворительных организациях, делом доказали свою порядочность, имеют непререкаемый авторитет и безупречную репутацию. Нужно создать такой механизм.

Уважаемые друзья!

Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Торговля, работа предприятий, кооперационные связи словно наткнулись на стену карантинов и ограничений. И, пожалуй, самая острая проблема практически во всех странах – это сокращение занятости, рост безработицы.

Эти негативные последствия, конечно же, сказались и на нас. Так, по оценкам, в апреле, когда были введены ограничительные меры, объявлены нерабочие дни, ВВП России снизился на 12%.

По сути, началась глобальная рецессия, спад мировой экономики. И все последствия, глубину этого кризиса еще только предстоит оценить. Но уже очевидно, в мире формируется новая реальность. Процессы глобализации и интеграции проходят сложное испытание, а ведущие страны делают выбор в пользу технологической, промышленной самостоятельности. Понимая, что в вопросах безопасности и развития сейчас, в этой ситуации, можно полагаться, прежде всего, на себя – на человеческий, кадровый, научный потенциал своей страны.

Для России это также серьезный вызов, и мы должны учитывать его при формировании, уточнении наших стратегических планов. Эта работа уже идет. И те шаги, новые меры, о которых буду говорить сегодня, не только решают неотложные задачи. Они подкрепляют, усиливают наши долгосрочные приоритеты. Мы с коллегами так к этому относимся. В том числе с учетом тех выводов, которые мы сделали в ходе борьбы с эпидемией, с ее последствиями.

Пожалуй, главное здесь – это подтверждение ключевого принципа, что прямая поддержка людей, инвестиции в образование, здравоохранение и народосбережение, демографию – это как раз и есть залог роста национальной экономики, устойчивого и динамичного развития страны в целом, так же как и свобода для людей, снятие преград для предпринимателей и инвесторов, для всех, кто занимается реальной работой и созиданием. И конечно, важна эффективная, организующая роль государства, которое призвано верно определять приоритеты, создавать возможности, условия, концентрировать ресурсы для развития, делать это в активном, содержательном, прямом диалоге с обществом.

В этой логике мы строили и будем строить наши действия. С самого начала борьбы с последствиями эпидемии базовой задачей стало сохранить доходы российских семей, поддержать занятость, помогать, прежде всего, людям и только людям, решать их проблемы. Через это идти к поддержке экономики в целом.

Напомню, что основной критерий всех наших мер поддержки бизнеса заключался в том, чтобы рабочие места не закрывались, чтобы люди, занятые в пострадавших отраслях, не оставались без зарплаты. На это были направлены беспроцентные кредиты, решения по списанию налогов и страховых взносов за второй квартал, прямые государственные субсидии на выплату заработных плат. Причем, неукоснительно действовал принцип: большее содействие со стороны государства получают именно те компании, которые думают, заботятся о своих коллективах.

И конечно, особый акцент в период эпидемии был сделан на прямую поддержку людей, уже сказал об этом, прежде всего семей с детьми. Напомню, это в первую очередь выплаты по 5 тыс. на каждого ребенка в возрасте до трех лет – в апреле, мае и июне. Также с опережением, разово, в полном объеме были выплачены все пособия за первую половину года на детей от трех до семи лет в семьях с низкими доходами.

И, наконец, самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 млн детей.

Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через отделение Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все – в июле.

Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где один или оба родителя потеряли работу. И мы также адресно их поддержали, предусмотрели ежемесячную выплату по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, увеличили пособие по безработице и расширили охват такой помощи. Так, на начало апреля поддержку от служб занятости получали 720 тыс. человек. Сейчас – свыше 2,5 млн. То есть мы смогли помочь почти всем, кто столкнулся с безработицей в этот сложный период.

В этой связи подчеркну: все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе. При этом полученный опыт, созданные механизмы должны стать основой для совершенствования служб занятости, для развития системы социальных контрактов, когда проблемы конкретной семьи решаются адресно, с учетом ее жизненной ситуации.

Отмечу, что пакет поддержки граждан, экономики, который мы запустили этой весной, стал беспрецедентным по своему масштабу, объему выделенных средств, охвату помощи. Мы смогли это сделать благодаря накопленным резервам и стабильным макроэкономическим показателям, благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике, которую мы проводили все последние годы.

У нас не произошло резкого скачка цен. Вы также помните, что творилось на ключевых сырьевых, энергетических, мировых финансовых рынках. Непредсказуемые колебания, порой просто паника. Понятно, что все это не могло не сказаться на нашей национальной валюте. Но мы сперва не допустили резкого падения рубля, а затем он фактически вернулся на докризисный уровень. Это было крайне важно для защиты доходов и сбережений граждан. И такая предсказуемость, стабильность национальной валюты, стабильность рубля была обеспечена не искусственно, не по какой-то команде, а за счет прочности фундаментальных основ российской экономики. Подчеркну, далеко не всем странам удалось добиться таких же макроэкономических результатов. Это касается и состояния рынка труда. Нам, в отличие от многих, удалось избежать драматического скачка безработицы. Как уже сказала, безработица у нас все-таки выросла.

Поэтому сейчас нужно решить главную задачу – помочь людям вернуться к работе. Поручаю правительству, региональным властям в контакте с Банком России принять все необходимые меры, чтобы уже в 2021 году полностью восстановить рынок труда, а это значит, что число безработных в России должно, как минимум, вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно, опуститься еще ниже.

Повторю: у нас есть ресурсы, возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику, выйти на траекторию роста. Для этого мы сохраним долгосрочные ориентиры макроэкономической политики. Говоря профессиональными терминами – бюджетное правило и инфляционное таргетирование. А по существу, на понятном всем языке речь идет об ответственном управлении государственными финансами и стабильности цен. Все это важные, принципиальные условия для обеспечения устойчивости экономики и роста доходов граждан, для дальнейшего снижения процентных ставок.

В этой связи, конечно, отмечу последовательную линию Центрального банка России на смягчение денежно-кредитной политики. Буквально на днях, как вы знаете, ключевая ставка была вновь понижена сразу на один процентный пункт – до 4,5%. Обращаю внимание, до минимального значения за всю нашу новейшую историю.

Для экономики это новые возможности для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов. Для предпринимателей – кредиты на расширение своего дела. Для граждан – более доступные займы на покупку нового жилья.

Как вы знаете, этой весной мы запустили специальную программу льготной ипотеки, чтобы семьи могли приобрести новое жилье с помощью кредита по ставке 6,5%. Свыше 45 тыс. семей уже оформили такую ипотеку.

Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья. В этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 млн рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки.

Отдельно остановлюсь на такой мере поддержки занятости, как льготный кредит по ставке 2% для пострадавших отраслей. Эти средства поступят организациям, предприятиям тремя равными траншами в июне, июле и августе. И затем, как мы и говорили, при сохранении штатной численности компании долг будет полностью списан.

Мы видим, что эта мера востребована. Уже одобрены заявки от 90 тыс. компаний, где работают 2 млн 400 тыс. сотрудников. Но спрос, как мы видим, оказался гораздо выше, чем изначально планировало правительство.

Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд в рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.

Да, некоторые из вынужденных санитарных ограничений, которые были введены весной, пока сохраняются. Дорогие друзья, это объективно необходимо для защиты вашего здоровья.

Но обращаюсь сейчас к главам регионов: крайне важен разумный, взвешенный и просчитанный подход к открытию экономики. Все решения должны приниматься своевременно, в соответствии с рекомендациями специалистов. Нужно так все спланировать и организовать, чтобы обеспечить безопасность граждан и при этом не задавить бизнес избыточными требованиями, не подорвать его работу, а значит и доходы людей.

Предстоит последовательно снимать с предпринимателей не только груз временных, вынужденных санитарных ограничений. Не менее, а гораздо более важно избавить экономику от бюрократических, административных ограничений и так называемых "рогаток". Немало их, к сожалению, носит хронический характер, сохраняется годами, а то и вообще десятилетиями.

Так, на примере возведения медицинских центров, госпиталей во время эпидемии мы увидели, что можно, оказывается, строить гораздо быстрее и при этом качественно и надежно, без обременительных формальностей, отнимающих время, силы да, в конце концов, и деньги.

Уже поручал правительству еще раз проанализировать систему регулирования строительной отрасли, внести в нее изменения, исходя из опыта последних месяцев. Знаю, что на первом этапе правительство готово перевести почти треть действующих требований к "стройке" в разряд рекомендаций. Эту работу надо обязательно продолжать. Ведь такие резервы у нас есть буквально повсюду, во всех отраслях.

Подчеркну, кардинальное улучшение делового климата, упрощение всех процедур должно стать важнейшим ресурсом восстановления и качественного развития экономики. Нужно предоставить больше свободы, возможностей предпринимателям, в том числе начинающим.

Так, менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза – с трехсот до семисот тысяч человек. В период эпидемии им были предоставлены особые меры поддержки. В полном объеме возвращается налог на профессиональный доход за прошлый, 2019 год, а для его уплаты в текущем году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ – 12 тыс. 130 рублей.

Напомню, что режим для самозанятых вводился у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как мы видим, успешный. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых – везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать.

Также считаю – и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, – нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около трех миллионов наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога.

Именно молодые люди – энергичные, образованные, профессиональные, часто вчерашние школьники и студенты – составляют костяк высокотехнологичных команд и компаний, в том числе в сфере информационных технологий.

Что хотелось бы здесь сказать особо. За последние месяцы, учитывая сложности, с которыми столкнулась экономика из-за эпидемии, мы приняли специальные, дополнительные решения по поддержке ключевых отраслей, таких как строительство, о котором я только что говорил, автопром, транспорт, легкая промышленность, сельское хозяйство. В общей сложности здесь заняты несколько миллионов наших граждан. А вместе с семьями речь идет о благополучии десятков миллионов людей. И мы стремились сделать все, чтобы они сохранили доходы.

10 июня встречался с представителями сферы IT и телекоммуникаций. В период эпидемии эффективный, быстрый перевод значительной части деловой жизни, работы важнейших государственных, образовательных сервисов в режим онлайн показал, какими мощными технологическими, кадровыми возможностями обладает российский IT-сектор. Он один из самых динамичных, бурно растущих. Добавлю, что только за последние 5 лет экспорт нашего, отечественного программного обеспечения увеличился вдвое. Нам, конечно, еще есть над чем работать. Но все-таки это хороший показатель.

Здесь, в этой отрасли сосредоточены многие базовые, так называемые сквозные решения и технологии, важные для всей экономики и социальной сферы. В целом для всех сфер жизни России.

Конечно, для поддержки, для развития такой системообразующей отрасли нужны не просто эффективные, а нетривиальные подходы и решения. И в ходе состоявшейся встречи дал поручение коллегам из правительства совместно с экспертным, профессиональным сообществом проработать такие шаги. Учитывая при этом, что сфера информационных технологий традиционно отличается высокой мобильностью.

Предприниматели, сотрудники предпочитают жить и вести бизнес там, где это максимально удобно и комфортно. Поэтому налоговые, финансовые, правовые условия для работы в нашей стране должны быть глобально конкурентоспособны. И это требование касается, на самом деле, не только IT-сферы, но и всех без исключения секторов российской экономики.

Планы по поддержке отрасли, о которой я только что сказал, подготовлены, решения приняты. В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый маневр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний.

Напомню, мы уже вдвое, до 15% понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно.

Кроме того, будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%. Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.

Налоги – это, конечно, важно, но далеко не все. Прошу правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. Мы также должны быть здесь конкурентоспособными.

Далее. Уже говорил, насколько важно повышать доверие между государством и бизнесом. На этой прочной базе мы выстраиваем механизмы поддержки в текущей непростой ситуации, помогаем людям, которые поверили в то, что в России выгодно, безопасно, надежно работать и делать это можно легально, открыто, по-честному.

У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.

Сейчас российские налоговые резиденты – владельцы зарубежных активов – платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и, можно сказать, запутанной схеме. Предлагаю ее кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму – 5 млн рублей в год – без дополнительной отчетности. Таким образом мы дадим стимул к развитию современного, ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции.

Также обращаю внимание правительства: нужно в целом поддержать инвестиционную активность, создание новых рабочих мест. Здесь многое зависит и от усилий субъектов Федерации.

Вместе с тем, эпидемия поставила региональные финансы в достаточно сложное положение, мы это понимаем. Речь не только о возросших расходах на систему здравоохранения, на прямую помощь людям, предприятиям, но и о выпадающих доходах, которые недополучены бюджетами субъектов Федерации, в том числе в связи с федеральными решениями по налоговым льготам и отсрочкам.

В связи с этим поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить еще 100 млрд рублей "плюсом" к тем двумстам миллиардам, о которых мы уже объявили ранее, и тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и ее последствиями.

При этом прошу внимательно посмотреть на принципы распределения такой поддержки, не ограничивать, а напротив поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития.

Кроме того, в текущем году добавим еще 100 млрд рублей на обновление региональной дорожной сети. Направим эти средства в те субъекты, которые работают быстро: строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика.

Для увеличения вложений в транспортную и сетевую инфраструктуру, в программы опережающей газификации регионов, в обновление общественного транспорта помимо бюджетных средств необходимы дополнительные ресурсы. Кстати, такие механизмы уже начинают работать. 7 мая на совещании по транспортной отрасли мы приняли решение поддержать планы компании РЖД по инфраструктурному развитию. И вчера это решение принято. Компания разместила свои бессрочные облигации для привлечения средств в модернизацию железных дорог. В том числе с учетом этого опыта поручаю правительству в ближайшее время подготовить предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры. Этот и другие значимые вопросы обсудим уже в июле на заседании Совета по стратегическому развитию.

Подчеркну: наши базовые ориентиры остаются неизменными. Но нам предстоит уточнить параметры, сроки и приоритеты национальных проектов, погрузить, интегрировать в них меры общенационального плана действий по восстановлению экономики и, конечно, заложить под них необходимые финансовые средства.

В том числе уже сейчас, в рамках нового бюджетного цикла прошу правительство предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование, а депутатов в ходе работы над будущим федеральным бюджетом проявить солидарность с таким подходом.

И что в связи с этим считаю важным подчеркнуть. 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед. И конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях.

Уважаемые граждане России!

Прошедшие месяцы и для нашей страны, и для всех государств стали временем масштабных вызовов и трудных испытаний. Повторю, всем нам было непросто.

Но с самого начала эпидемии мы сделали свой выбор, твердо решили, что на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие, что главное – это сберечь людей, а все остальное приложится.

В тяжелых условиях эпидемии проявились лучшие качества нашего народа. За это время мы многое переосмыслили, научились более бережному отношению друг к другу и вновь осознали, как важны, необходимы солидарность и доверие, которые помогают достойно проходить любые испытания.

Эпидемия еще не закончилась. Нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе.

Понимаю, что это тоже непростой период. Но возможность возвратиться к своим планам, к их реализации, уверенность в том, что жизнь налаживается, дают совсем другой – позитивный, деятельный, оптимистичный настрой.

Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, все обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать.

Спасибо.