В России введут повышенную ставку НДФЛ. Кто станет платить больше?

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, выступил с телеобращением, в ходе которого он предложил поднять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для некоторых категорий граждан. С привычных 13 до 15%. Вот что сказал глава государства.
Кто заплатит больше?
Те, кто зарабатывает в год больше 5 млн рублей. Это чуть больше 416 тыс. рублей в месяц.
По закону, НДФЛ платят налоговые резиденты и те, кто ими не являются, но получают доход от источников в России. По действующим нормам, налоговым резидентом РФ человек признается, если проводит в стране не менее 183 дней в году.
Какая сумма из этих доходов будет облагаться налогом по повышенной ставке?
Повышенными 15% облагаться будет только та сумма, что превышает обозначенные 5 млн рублей, подчеркнул Владимир Путин. Из чего можно сделать вывод, что если годовой доход составит, например, 6 млн рублей, то с первых 5 млн рублей взимут 13% НДФЛ, а с оставшегося миллиона рублей — уже 15%.
Вероятно, это сделано по аналогии со схемой налога на проценты по вкладам, закон о котором президент подписал в апреле этого года.
При этом не все доходы граждан в принципе облагаются НДФЛ. Так, под его действие не попадают госпособия, пенсии и т.п. Полный список содержит статья 217 Налогового кодекса.
Когда надо будет платить?
Глава государства предложил ввести новую схему расчета НДФЛ с 1 января 2021 года. Хотя если вы работаете по Трудовому кодексу, то самому заниматься декларированием дохода не придется — за сотрудника это, как правило, делает работодатель.
На что пойдут дополнительные налоги?
По оценке президента, введение прогрессивной шкалы НДФЛ в таком виде поможет собрать в бюджет дополнительно 60 млрд рублей. При этом у этих денег будет конкретная цель — лечение детей с "редкими, так называемыми орфанными заболеваниями".
Еще о том, как отказ от плоской шкалы НДФЛ может повлиять на российскую экономику, читайте в материале нашего колумниста.