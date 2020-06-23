В России введут повышенную ставку НДФЛ. Кто станет платить больше?

Те, кто зарабатывает в год больше 5 млн рублей. Это чуть больше 416 тыс. рублей в месяц.

По закону, НДФЛ платят налоговые резиденты и те, кто ими не являются, но получают доход от источников в России. По действующим нормам, налоговым резидентом РФ человек признается, если проводит в стране не менее 183 дней в году.