СК усилит дежурства для реагирования на возможные провокации во время голосования

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Следователи будут дежурить во время голосования по поправкам к Конституции РФ в усиленном режиме и реагировать на возможные провокации и протестные акции. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко по итогам проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным оперативного совещания.

На совещании Бастрыкин отметил, что соблюдение конституционных прав граждан является одной из важнейших задач, и заявил о необходимости "создать в период с 25 июня по 1 июля межведомственные следственно-оперативные группы для реагирования на все нарушения прав граждан".

"Особое внимание в указанный период следует обратить на обеспечение безопасности граждан в рамках компетенции СК, усилить дежурства сотрудников ведомства, наладить слаженное взаимодействие с избирательными комиссиями, органами прокуратуры, ФСБ России, МЧС России, Росгвардии и другими органами государственной власти и органами местного самоуправления, - сообщила Петренко. - Руководителям территориальных следственных подразделений поручено обеспечить оперативное и четкое реагирование на возможные противоправные деяния, связанные с нарушением избирательных прав и порядка агитационной деятельности, на провокации на избирательных участках и несанкционированные протестные акции".

Кроме того, с 29 июня по 2 июля ежедневно руководители региональных главков ведомства должны докладывать в Главное следственное управление СК России о принятых мерах для недопущения нарушения избирательных прав граждан, результатах проведенных процессуальных проверок и расследования уголовных дел по таким фактам. Бастрыкин также отметил необходимость соблюдения сотрудниками СК при голосовании всех санитарных норм в связи с пандемией коронавируса. "Нужно организовать работу таким образом, чтобы у каждого сотрудника была возможность реализовать свое право на голосование, в том числе у следователей и криминалистов, в случае необходимости производства в этот день неотложных процессуальных действий", - добавила представитель ведомства.