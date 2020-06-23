Путин заявил, что Россия не действовала по шаблону в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия не действовала по шаблону в борьбе с коронавирусом, этот подход оправдал себя и был взят на вооружение другими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.

Путин напомнил, что власти пошли на беспрецедентный шаг - ввели длительный период нерабочих дней. который продлился с 28 марта по 11 мая.

"Как показало дальнейшее развитие ситуации, мы сделали это своевременно и обоснованно. Мы вновь вырвали у эпидемии время и опять добились главного - сохранили человеческие жизни. При этом не стали действовать по шаблону", - сказал Путин.

Он особо отметил, что Россия выбрала гибкую модель реагирования, сочетающую федеральные и региональные меры. "Такой подход оправдал себя и, кстати говоря, был взят на вооружение в других странах", - отметил он.

Путин добавил, что было очевидно и другое - современный мир взаимосвязан, а значит полностью отгородиться от угрозы объективно невозможно. "Рано или поздно болезнь шагнет в наш дом, внутрь наших границ. Это было понятно. И когда это произошло, мы, опираясь на рекомендации специалистов, то, что раньше не делали никогда, мы предприняли беспрецедентный шаг - по всей стране объявили период нерабочих дней", - напомнил он.

Путин сделал акцент на том, что Россия - самая большая в мире страна по территории, при этом ситуация в каждом регионе складывалась по-разному, отличалась и по темпам распространения инфекции, и по масштабу, что потребовало выбора гибкой модели реагирования на вызов.

"На федеральном уровне принимались и еще принимаются меры общенационального характера, а субъекты Федерации получили дополнительные полномочия, чтобы при координации правительства определять тактику действий, исходя из ситуации на местах", - поделился президент. Он поблагодарил глав регионов, городов, руководителей муниципалитетов и всех тех, кто по долгу службы находился в этот период на посту, за понимание их ответственности и четкие действия.

Президент заметил, что в ряде регионов, в том числе Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах обстановка остается сложной. "Хочу подчеркнуть, у нас уже отработан механизм оперативного реагирования", - заключил он.

Главная цель - здоровье людей

Глава государства назвал главной целью в борьбе с пандемией сберечь здоровье людей.