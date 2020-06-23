Путин заявил, что Россия не действовала по шаблону в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия не действовала по шаблону в борьбе с коронавирусом, этот подход оправдал себя и был взят на вооружение другими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
Путин напомнил, что власти пошли на беспрецедентный шаг - ввели длительный период нерабочих дней. который продлился с 28 марта по 11 мая.
"Как показало дальнейшее развитие ситуации, мы сделали это своевременно и обоснованно. Мы вновь вырвали у эпидемии время и опять добились главного - сохранили человеческие жизни. При этом не стали действовать по шаблону", - сказал Путин.
Он особо отметил, что Россия выбрала гибкую модель реагирования, сочетающую федеральные и региональные меры. "Такой подход оправдал себя и, кстати говоря, был взят на вооружение в других странах", - отметил он.
Путин добавил, что было очевидно и другое - современный мир взаимосвязан, а значит полностью отгородиться от угрозы объективно невозможно. "Рано или поздно болезнь шагнет в наш дом, внутрь наших границ. Это было понятно. И когда это произошло, мы, опираясь на рекомендации специалистов, то, что раньше не делали никогда, мы предприняли беспрецедентный шаг - по всей стране объявили период нерабочих дней", - напомнил он.
Путин сделал акцент на том, что Россия - самая большая в мире страна по территории, при этом ситуация в каждом регионе складывалась по-разному, отличалась и по темпам распространения инфекции, и по масштабу, что потребовало выбора гибкой модели реагирования на вызов.
"На федеральном уровне принимались и еще принимаются меры общенационального характера, а субъекты Федерации получили дополнительные полномочия, чтобы при координации правительства определять тактику действий, исходя из ситуации на местах", - поделился президент. Он поблагодарил глав регионов, городов, руководителей муниципалитетов и всех тех, кто по долгу службы находился в этот период на посту, за понимание их ответственности и четкие действия.
Президент заметил, что в ряде регионов, в том числе Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах обстановка остается сложной. "Хочу подчеркнуть, у нас уже отработан механизм оперативного реагирования", - заключил он.
Главная цель - здоровье людей
Глава государства назвал главной целью в борьбе с пандемией сберечь здоровье людей.
"С самого начала эпидемии мы сделали свой выбор, твердо решили, что на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие, что главное - это сберечь людей, а все остальное приложится", - сказал он.
"В тяжелых условиях эпидемии проявились лучшие качества нашего народа, - подчеркнул он. - За это время мы многое переосмыслили, научились более бережному отношению друг к другу и вновь осознали, как важны, необходимы солидарность и доверие, которые помогают достойно проходить любые испытания". По словам главы государства, прошедшие месяцы для России и других государств стали временем масштабных вызовов и трудных испытаний. "Всем нам было непросто", - констатировал он.
"Эпидемия еще не закончилась, нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу, - добавил Путин. - Но жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм". Он заметил, что у всех сейчас накопилось немало задач и забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе.
"Понимаю, что это тоже непростой период, - сказал российский лидер. - Но возможность возвратиться к своим планам, к их реализации, уверенность в том, что жизнь налаживается, дают совсем другой - позитивный, деятельный, оптимистичный настрой".
"Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, все обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности, - заключил глава государства. - Мы уже доказали, что умеем это делать".
Не оставить в беде
Путин заверил, что никто из граждан страны не будет оставлен в беде, при борьбе с коронавирусом все силы будут собраны в кулак.
"Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак: ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров. Так, как это было в Дагестане, в Забайкальском крае, в других регионах", - заявил глава государства.
"Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности", - подчеркнул Путин. Он обратил внимание на то, что отечественные "рабочие, инженеры, управленцы сделали все, чтобы за несколько недель перенастроить работу предприятий, в разы нарастить выпуск средств индивидуальной защиты".
"И что очень важно - Россия в числе немногих стан мира сумела наладить собственное производство эффективных лекарств для лечения коронавируса", - указал президент. По его оценке, "в экстремальных условиях надежно отработали системы энергетики, ЖКХ, транспорт, связь, торговля, которая обеспечила граждан товарами первой необходимости".
Отдельно глава государства выделил труд педагогов во время распространения коронавируса. "В короткие сроки преподаватели вузов, учителя временно перешли на дистанционный формат работы, учебный год ни в школах, ни в университетах, ни в колледжах не прервался", - сказал Путин. Он пожелал успехов выпускникам школ, которые скоро будут сдавать ЕГЭ.
Резерв коек
Путин заявил о сохранении в повышенной готовности резерва коек для больных с коронавирусом, хотя количество заражений снижается.
"Если еще в середине марта в целом по стране было около 40 тыс. специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тыс. Этот резерв мы сохраняем в повышенной готовности и будем продолжать это делать, даже несмотря на то, что ежедневное число новых случаев заражения снижается, а в Москве и Московской области, которые первыми столкнулись с эпидемией, оно сократилось многократно", - заявил глава государства в обращении.
Путин отметил мировое лидерство РФ по количеству проведенных тестов на коронавирус.
"Позитивная динамика [по уменьшению количества заразившихся коронавирусом] отмечается на фоне постоянного увеличения объемов тестировании. Россия сегодня лидирует среди крупных стран мира по количеству тестов на тысячу человек", - отметил он. По данным президента, "общее число проведенных тестов превысило 17 млн". "Говорю об этом не для того, чтобы с кем-то посоревноваться, совсем нет, речь о другом: за счет столь масштабного тестирования, мы можем выявлять болезнь на ранней стадии, даже если она протекает скрытно, без симптомов, а значит разрывать цепочку передачи инфекции, пресекать ее дальнейшее распространение, тем самым сберегать жизни наших людей", - указал глава государства.
"В целом мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома", - констатировал Путин.