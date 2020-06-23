Эксперт: количество "запущенных" онкопациентов в РФ после пандемии увеличится

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Число пациентов, имеющих онкологические заболевания в "запущенной" форме, возрастет после пандемии коронавирусной инфекции, поскольку из-за режима ограничений многие скрининговые программы в России были приостановлены. Такое мнение высказал во вторник главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

"Другое дело, что из-за карантинных ограничений были свернуты многие скрининговые программы, благодаря которым рак выявляется в ранней стадии, поэтому здесь мы ожидаем после окончания эпидемии увеличения числа запущенных больных. Но это зависит от того, как долго будем мы еще в карантинных ограничениях, как только они будут отменены, онкоскриннинг, конечно, надо возобновлять", - сказал он во время круглого стола "Как пандемия изменит систему оказания онкологической помощи в России?", организованного Фондом развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" при информационном партнерстве ТАСС.

Каприн отметил, что во время пандемии усовершенствовались и стали активнее использоваться технологии, благодаря которым осуществляется ежедневная помощь регионам в сложных случаях, проводятся консультации. Кроме того, по его мнению, необходимо создать биобанк. "Нам нужно создать биобанк, для того, чтобы мы видели, как ведет себя онкологический патоморфоз (изменение признаков болезни под влиянием различных воздействий - прим. ТАСС)", - пояснил он.

Каприн также отметил необходимость осуществления сбора данных о группах повышенного риска среди онкопациентов в зависимости от диагноза и особенностей течения болезни. Кроме того, важно проанализировать отсроченные последствия коронавирусной инфекции на онкологические процессы, считает Каприн.