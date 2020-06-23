Динамика объема помощи онкопациентам за время пандемии осталась положительной

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Динамика объемов оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями помощи за время пандемии в России сохраняется положительной. Об этом сообщила во вторник директор департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.

"По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования за эти 5 месяцев пандемии, в которой мы с вами оказались, сохраняется положительная динамика по объемам медицинской помощи для онкологических пациентов. На сегодня, на 1 июня текущего года, у нас количество случаев лечения онкологических пациентов составило более 1 млн 155 тыс. человек. Это на 53% выше, [чем за] аналогичный период прошлого года", - сказала она во время круглого стола "Как пандемия изменит систему оказания онкологической помощи в России?", организованного Фондом развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" при информационном партнерстве ТАСС.

Каракулина отметила, что за прошедшие четыре месяца пандемии в России химиотерапию провели 807 тысячам пациентам, что также на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.