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Президент РАН выразил готовность ввести себе цельновирионную вакцину от коронавируса

Над созданием цельновирионной вакцины сейчас работает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сообщил о том, что пройдет вакцинацию в случае создания цельновирионной инактивированной вакцины от коронавируса. Об этом он сказал во вторник, отвечая на вопрос ТАСС в ходе пресс-конференции по итогам общего собрания РАН, прошедшего в онлайн-режиме.

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В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

"Конечно [поставлю себе вакцину]. И даже не в плане рекламы <...> По самому факту большого количества бессимптомных больных и нарабатываемого незаметно иммунитета - все это говорит в пользу цельновирионной вакцины, вот она так и работает. Значит, надо просто это цивилизованным способом сделать", - сказал Сергеев.

Над созданием цельновирионной вакцины сейчас работает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. К началу августа ученые планируют завершить доклинические испытания, а в январе 2021 года - закончить клинические испытания вакцины.

Теги
РоссияСергеев, Александр МихайловичПандемия коронавируса нового типа
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