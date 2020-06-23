В КБР открываются музеи, библиотеки и парки, закрытые из-за пандемии

НАЛЬЧИК, 23 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) снимают ряд ограничений, введенных в регионе из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В республике возобновляют работу музеи, библиотеки, откроют для посещения парки, скверы, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

"Принято решение о возобновлении с 24 июня работы музеев и библиотек, снятии ограничений на посещение парков, скверов и кладбищ, проезд транзитного транспорта, оказание косметических услуг по предварительной записи при условии соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, регулярной дезинфекции", - говорится в сообщении с заседания оперативного штаба региона.

Кроме того, правительству КБР поручено совместно с Роспотребнадзором проработать вопрос о возобновлении с 1 июля, при сохранении позитивного сценария развития эпидемиологической ситуации в регионе, работы кафе с летними верандами, открытых рынков и ярмарок с соблюдением всех профилактических мер.

О ситуации в регионе

Главный санитарный врач по КБР Жирослан Пагов сообщил, что по состоянию на 23 июня зарегистрировано 4 585 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели - 2 729, умерли - 47 человек. В госпиталях находятся 1 334 пациента, в реанимациях - 54, на амбулаторном лечении - 1 561 больной. За все время выявления инфекции проведено более 79 тыс. тестирований, бессимптомное течение отмечается у 1 879 зараженных (42%), в легкой форме болеют 1 388 человек (31%). "Увеличение числа выздоровлений обнадеживает и позволяет предположить, что пик эпидемии в республике пройден, однако важно не допустить серьезных нарушений рекомендаций Роспотребнадзора", - добавил он.

В республике для лечения коронавируса в семи медучреждениях развернуто 1 583 койки, в том числе 715 - с кислородом. При необходимости в резерве имеются 160 дополнительных коек, в том числе 10 реанимационных и 40 с кислородом на базе хирургического корпуса ММБ, сообщил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

По мнению специалистов региона и СКФО уже более двух недель Кабардино-Балкария находится на плато по коронавирусу. В последние дни зафиксировано снижение количества госпитализаций и экстренных КТ, скорая помощь в городе Нальчике в сутки транспортирует до 30-40 пациентов вместо прежних 60-70. В госпиталях существенное преобладание пациентов средней и легкой степени тяжести, уточнил министр.

Для лечения коронавируса на дому по поручению руководства республики закуплены лекарственные препараты (на эти цели из республиканского бюджета ранее выделено 17 млн рублей). В настоящее время их поставляют во все государственные медорганизации КБР, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. "Необходимые лекарства уже выданы 289 заболевшим, информация о новых амбулаторных больных поступает в Минздрав КБР в ежедневном режиме", - добавили в пресс-службе.