ТАСС

Круглый стол "Уроки пандемии: как обеспечить доступность и непрерывность лекарственной терапии" проходит в прямом эфире на сайте ТАСС, на официальных страницах агентства и портала "Будущее России. Национальные проекты " в социальных сетях, на сайте "Вести.ру" и на YouTube-канале Фонда "Контент".

Участники дискуссии обсудят, какие изменения необходимо внести в нацпроект "Здравоохранение" для выстраивания эффективной системы лекарственного обеспечения после пандемии, как своевременно обеспечить граждан требуемыми лекарственными средствами, какие существуют возможности для ускорения выведения на рынок необходимых лекарственных средств и другие вопросы.

В мероприятии участвуют первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета по охране здоровья Госдумы Александр Петров, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, Руководитель дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных граждан ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Алексей Березников, Президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова, генеральный директор "АстраЗенека" Россия и Евразия Ирина Панарина, президент группы компаний "Новартис" в России Наталья Колерова и другие.

Организатором мероприятия выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" при поддержке Фонда Росконгресс. Информационные партнеры - портал "Вести.ру" и информационное агентство ТАСС.