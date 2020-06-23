Прокуратура проверит два инцидента с пострадавшими собаками на рейсах "Аэрофлота"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку сообщений о двух пострадавших собаках во время перелетов рейсами "Аэрофлота". Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, о травмировании собак после перелетов рейсами авиакомпании "Аэрофлот" по маршрутам Петропавловск-Камчатский - Москва и Москва - Симферополь", - сообщила Короткова.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее пользователь Instagram Кристина Ильичева сообщила, что ее мать летела рейсом компании с собакой, а после полета получила "перевозку в кровяных подтеках с грязью". Девушка предположила, что животное "очень сильно ударилось зубами и деснами о дверцу перевозки". В "Аэрофлоте" сообщили, что нарушений во время перевозки собаки не выявлено.

Второй случай произошел на рейсе Петропавловск-Камчатский - Москва 17 июня. Такса получила серьезную травму глаза и перестала видеть, сейчас она проходит лечение. Такая травма свидетельствует о сильнейшем ударе. Женщина также направила претензию в "Аэрофлот".