Вирусолог предупредил о возможности второй волны коронавируса в Германии через два месяца

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Германский вирусолог Кристиан Дростен предупредил о опасности стремительного распространения коронавируса среди населения ФРГ после локальных вспышек в ряде населенных пунктов страны. Об этом он заявил в своем подкасте, размещенном во вторник на сайте телерадиокомпании NDR .

Как считает Дростен, "сейчас есть однозначные сигналы о том, что SARS-CoV-2 снова возвращается". "Я не оптимистично настроен относительно прогноза, согласно которому через месяц у нас будет такая же мирная ситуация, как сейчас", - отметил эксперт. "Я думаю, что через два месяца у нас будет проблема, если мы снова не забьем тревогу", - полагает вирусолог.

Во вторник в двух округах - Гютерсло и Варендорф - на западе ФРГ были приняты карантинные меры после того, как на мясокомбинате в городе Реда-Виденбрюк 1,5 тыс. человек заразились коронавирусом. Власти приняли решение ввести до 30 июня ограничения на социальные контакты, закрываются кинотеатры, музеи, выставки, галереи, спортзалы, мемориальные комплексы. Локальные вспышки были зафиксированы и в других городах, в том числе в Берлине.

Темпы распространения инфекции по всей ФРГ замедляются с мая. Несмотря на это, индекс репродукции коронавируса в последние дни вырос с 0,9 почти до 3. Это произошло в первую очередь из-за вспышки в округе Гютерсло.