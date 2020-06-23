Коммунисты предложили провести амнистию для лишенных специальных прав в рамках КоАП

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков во вторник внесли в Госдуму пакет проектов постановлений об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения и лишенных за это ряда специальных прав, в том числе прав на управление транспортом и ношение оружия. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно пояснительным материалам, предлагается амнистировать граждан, "совершивших административные правонарушения, за которые они были судом лишены специального права: права осуществлять охоту, права управления транспортным средством, права на приобретение, хранение и ношение оружия". По мнению авторов, такие меры необходимы "в целях смягчения негативных социально-экономических последствий распространения новой коронавирусной инфекции".

"Следует отметить, что данная мера административного наказания применяется достаточно широко. В 2019 году лишение специального права в качестве основного и дополнительного наказания было применено к 394 476 лицам. Чаще всего она применялась к водителям транспортных средств за административные правонарушения в области дорожного движения", - указывают разработчики. Амнистия при этом не будет распространяться на лиц, лишенных прав в случае повторного нарушения, а также на водителей, ставших виновниками ДТП, в которых есть пострадавшие.

Правовое управление Госдумы в свою очередь высказало целый ряд замечаний к документам. В частности, проектом "не регламентирован порядок применения амнистии в отношении правонарушителей, дела и материалы о правонарушении которых еще находятся в производстве судов", отметили в управлении, добавив, что акт амнистии должен предусматривать "прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания, а не "освобождение от административного наказания".