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Кузнецова назвала предложенные Путиным меры для лечения детей надеждой для тысячи семей

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, теперь "уплата налогов приобретает особое значение"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что предложение президента РФ Владимира Путина о направлении средств от повышения налога с высоких доходов на лечение детей станет надеждой для нескольких тысяч семей, в которых есть дети с орфанными заболеваниями.

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Соответствующее заявление распространила пресс-служба детского омбудсмена.

Во вторник в телеобращении глава государства заявил, что около 60 млрд рублей, которые бюджет ежегодно будет получать от повышения НДФЛ до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год, целевым образом будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями.

"Озвученные решения - это огромная надежда для нескольких тысяч семей, которым, порой, приходится в буквальном смысле сражаться за здоровье своих детей, добиваясь обеспечения дорогостоящими лекарственными препаратами. Теперь уплата налогов приобретает особое значение", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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