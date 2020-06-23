Кузнецова назвала предложенные Путиным меры для лечения детей надеждой для тысячи семей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что предложение президента РФ Владимира Путина о направлении средств от повышения налога с высоких доходов на лечение детей станет надеждой для нескольких тысяч семей, в которых есть дети с орфанными заболеваниями.

Выплаты на детей и отказ от плоской шкалы НДФЛ. Главное из обращения Владимира Путина

Соответствующее заявление распространила пресс-служба детского омбудсмена.

Во вторник в телеобращении глава государства заявил, что около 60 млрд рублей, которые бюджет ежегодно будет получать от повышения НДФЛ до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год, целевым образом будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями.

"Озвученные решения - это огромная надежда для нескольких тысяч семей, которым, порой, приходится в буквальном смысле сражаться за здоровье своих детей, добиваясь обеспечения дорогостоящими лекарственными препаратами. Теперь уплата налогов приобретает особое значение", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.