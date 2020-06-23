{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ульяновские власти перенесли открытие детских лагерей на середину июля

Часть лагерей откроют с 15 июля, остальные - с 1 августа

УЛЬЯНОВСК, 23 июня. /ТАСС/. Детские лагеря приступят к работе в Ульяновской области с 15 июля, решение будет приниматься в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

В мае губернатор сообщал о планах поэтапно открывать детские лагеря с 1 июля при благоприятной эпидобстановке. Морозов также уточнял, что единовременного открытия всех учреждений не будет.

"Открытие лагерей станет возможным при улучшении эпидемиологической обстановки. Планируется, что часть лагерей откроют с 15 июля, остальные - с 1 августа", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства региона.

Ранее Морозов заявлял, что при открытии учреждений летнего отдыха нужно уделить большое внимание соблюдению всех мер безопасности. По его словам, они должны жестко контролироваться.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В Петербурге с 25 июня возобновят плановую госпитализацию и диспансеризацию
Ранее они были приостановлены из-за пандемии
Читать полностью