Ульяновские власти перенесли открытие детских лагерей на середину июля

УЛЬЯНОВСК, 23 июня. /ТАСС/. Детские лагеря приступят к работе в Ульяновской области с 15 июля, решение будет приниматься в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

В мае губернатор сообщал о планах поэтапно открывать детские лагеря с 1 июля при благоприятной эпидобстановке. Морозов также уточнял, что единовременного открытия всех учреждений не будет.

"Открытие лагерей станет возможным при улучшении эпидемиологической обстановки. Планируется, что часть лагерей откроют с 15 июля, остальные - с 1 августа", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства региона.

Ранее Морозов заявлял, что при открытии учреждений летнего отдыха нужно уделить большое внимание соблюдению всех мер безопасности. По его словам, они должны жестко контролироваться.