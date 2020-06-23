Путин подписал указ о госнаградах для медиков и ученых в сфере здравоохранения

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для большой группы медиков, представителей бизнеса, ученых и преподавателей медицинских вузов. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден глава Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой Леонид Бокерия. Награда будет вручена ему "за значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки". Кроме того, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер.

Группа ученых и преподавателей медицинских вузов награждена "за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных медицинских кадров и многолетнюю добросовестную работу". Еще ряду представителей этой сферы присвоены почетные звания Заслуженного работника высшей школы РФ, Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного врача РФ, Заслуженного работника здравоохранения РФ.

Госнаград удостоены руководители медико-хирургического центра имени Пирогова и исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского - Олег Карпов и Зураб Кекелидзе. Среди других награжденных - врачи как из государственных и муниципальных, так и из частных клиник из самых разных регионов страны.

В субботу, общаясь по видеосвязи с медиками, Путин отметил их вклад в борьбу с коронавирусом в стране. По его словам, это касается всех - ученых, сотрудников бригад скорой помощи, санитарной авиации, врачей общей практики, врачей-специалистов и фельдшеров, медсестер, младшего медицинского персонала, техников и водителей.